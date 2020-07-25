2020-07-25T10:18:39+03:00
В мире

В Черногорию вернулась эпидемия COVID-19: там все еще остаются несколько сотен россиян

Десятый вывозной рейс запланирован на 26 июля
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Традиционно в Черногории, особенно в летнее время, много россиян, проводящих свой отпуск в этой балканской стране. Немало наших сограждан приобрели там недвижимость.Традиционно в Черногории, особенно в летнее время, много россиян, проводящих свой отпуск в этой балканской стране. Немало наших сограждан приобрели там недвижимость.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Кабинет министров Черногории ввел режим эпидемии COVID-19 на всей территории страны. И взрослым, и детям старше 7-и лет необходимо в обязательном порядке носить маски; запрещены массовые мероприятия.

По состоянию на вечер 24 июля из 1979 активных случаев заражения на административный центр страны – Подгорицу - приходится более 1/3 всех заболевших - 850 человек. Российских граждан в числе заболевших нет.

Традиционно в Черногории, особенно в летнее время, много россиян, проводящих свой отпуск в этой балканской стране. Немало наших сограждан приобрели там недвижимость.

В марте-апреле было произведено 9 вывозных рейсов, вылетевших из черногорской столицы, Подгорицы. В общей сложности ими вылетел 1471 пассажир, среди которых были также граждане Грузии, Молдовы, Украины и Белоруссии. Об этом «КП» сообщили в посольстве Российской Федерации в Черногории.

В июне-июле Черногорию покинули еще порядка 100 россиян, воспользовавшихся возможностью улететь вывозными рейсами из Белграда и других соседних международных аэропортов. Еще несколько сотен граждан РФ продолжают оставаться в Черногории.

Очередной, 10-й вывозной рейс запланирован на 26 июля, на этот раз из г.Тиват. На него смогут зарегистрироваться жители 25 российских регионов.

Некоторые из оставшихся в Черногории российских граждан, о которых известно посольству, приняли пока решение остаться здесь и не возвращаться домой.

В сообщении посольства РФ в Черногории, полученном «КП» в ответ на запрос, также говорится: «В соответствии с уже отработанной практикой последних месяцев в рамках организации кампании по возвращению российских граждан на родину посольство РФ в Черногории ведет их учет, находится в постоянном и оперативном контакте с ними, держит на особом контроле гуманитарные случаи – людей, имеющих проблемы со здоровьем и оказавшихся в сложной жизненной ситуации, старается оказать им своевременную помощь. Это является одним из основных направлений работы посольства с начала пандемии COVID-19.

Посольство России в Черногории приняло ряд новых ограничительных мер в целях борьбы с распространением заболевания, а также для обеспечения безопасности находящихся в Черногории российских граждан, сотрудников посольства и членов их семей. Среди прочего эти меры затронули и консульский отдел посольства, работа которого предусматривает наиболее частые контакты с посетителями, что в нынешних условиях сопряжено с высокими эпидемиологическими рисками. В этой связи с 20 июля с.г. вынуждены были приостановить предоставление ряда консульских услуг несрочного характера. Вместе с тем работа консульского отдела посольства не прекращена, продолжаем оказывать государственные услуги неотложного характера, в частности, такие как: государственная регистрация рождения, оформление и выдача паспортов взамен использованного единственного паспорта, в случае потери гражданами документов выдаем свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, другие срочные действия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии закрепят законом
За сутки в России выявили 5 871 случай заражения коронавирусом
В хабаровском митинге приняли участие 6,5 тысяч человек
Мишустин увеличил максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний
Актер Валерий Гаркалин опроверг слухи о своей госпитализации
«Я им завидую»: Михаил Дегтярев поделился впечатлениями от субботнего митинга в Хабаровске
Михаил Дегтярев хочет повысить стипендии хабаровским ученикам, сэкономив на своем автомобиле
В Москве 561 пациент вылечился от коронавируса за сутки
Китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне после приказа закрыться
Один человек погиб в результате стрельбы на военной базе в США
Угроза «минирования» аэропорта в Хабаровске не подтвердилась
Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России»
СК рассказал о ежегодных потерях бюджета из-за налоговых преступлений
«Полиции спасибо!»: митингующие в Хабаровске вновь благодарят правоохранителей
Последние новости на утро 25 июля 2020: с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение
Китай опроверг слухи о коронавирусе на продуктах из России
В Хабаровске проходит субботний митинг
Трамп пришел в ярость из-за запрета флага конфедератов в США
Суд не стал арестовать подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве до конца июля
Трамп признал закупку США 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Мужчина случайно стал миллионером и отказался от половины денег. Его друг рассказал, почему он так поступил
В Минздраве оценили темпы распространения коронавируса осенью
Правда ли вредны недоспелые фрукты и ягоды, рассказала гастроэнтеролог
Режиссер "Начала" Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы
Врач рассказала, чем опасна "стопка беленькой" за ужином
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Самолет с гуманитарным грузом потерпел крушение из-за стада ослов