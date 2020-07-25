Звездный выпускной в Парке Горького: похудевшая Гагарина, "антибабушка" Королева и стриптиз от Niletto

На этот день московские одиннадцатиклассники, еще весной отправленные на "удаленку" и проводившие последний звонок в онлайне, уже не надеялись. А он все-таки настал, да еще какой. Ради школьного бала столичные власти закрыли главный парк страны, настелили для выпускников красную дорожку, поставили несколько сцен и пригласили самых топовых звезд. Живьем увидеть грандиозное шоу с салютом смогли 20 тысяч человек: 15 - вчерашние школьники и еще 5 - сопровождающие. А чтобы остальным было не обидно, концерт на всю страну в прямом эфире транслировал телеканал "Муз-ТВ".

Выпускницы-2020 на красной дорожке.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самой первой на площадке появилась Анна Семенович - экс-"Блестящая" в этот вечер не только пела, но и вела концерт, объявляя коллег по сцене.

- Волнуюсь жутко, ведь это прямой эфир, а после карантина такое особенно нервно, - призналась звезда за кулисами.

Чтобы быть в форме, Семенович перед выходом к зрителям разминалась скороговорками и... массажем ног, который ей делали прямо в гримерке. За вечер певица сменила два черных платья и в обоих - с глубоким декольте и подчеркнутой талией - выглядела отлично.

Ведущие шоу - Анна Семенович и Андрей Разыграев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В маленьком черном платье перед камерами позировала и Полина Гагарина. Из самоизоляции, за время которой успела разойтись с мужем-фотографом, певица вышла посвежевшей и заметно постройневшей (хотя, казалось бы, куда уж больше). Несмотря на то, что Дмитрий Исхаков публикует в соцсетях провокационные снимки голых девушек, звезда держалась закрыто, избегая откровений о личном.

- За меня говорят мои дела, а не слова, - кратко высказалась певица. - А хорошее настроение мне обеспечивают мои дети. Общение с ними - это всегда радость.

Полина Гагарина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не распространялась о самом интересном и Рита Дакота.

- Я помню свой выпускной, на который я пришла в каком-то ужасном платье за 10 долларов, - начала было "фабрикантка", но услышав вопрос о конфликте с Яной Рудковской из-за "сумочек", тут же свернула общение. - На эту тему не разговариваю, без комментариев!

Рита Дакота.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хедлайнером шоу стала модная певица Zivert (что, кстати, удивило Полину Гагарину, которая думала, что закрывает концерт). Знаменитость призналась, что возвращает долги прошлому, ведь школьного выпускного у нее не было.

- Я 10-11 класс закончила за год экстерном, - призналась Юля Zivert. - Перешла в новую школу и ни с кем там не успела подружиться. Поэтому и на прощальный вечер не пошла. У меня были другие интересы: я писала стихи, чиитала романы, что-то набрасывала. А ведь у многих моих коллег не было выпускного, и многих потом не приняли в институт - так мы и стали артистами, ха-ха! Это, кстати, совсем не призыв.

Zivert с командой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот Наташа Королева, которая в этот вечер впервые выступала на одной сцене с 18-летним сыном Архипом (номер у него был отдельный - под псевдонимом Grek), призналась, что до сих пор очень жалеет, что осталась без выпускного.

- Я долгое время переживала из-за двух моментов: что у меня не было свадьбы, и что я не попала на школьный бал, - искренне рассказала Королева. - Как? А вот так: Игорь Николаев меня отпустил. Я к тому моменту уже была известной артисткой, колесила по всему Союзу... И если свадьбу со второй попытки (в браке с Тарзаном. - Ред.) я все-таки получила, то выпускной уже не исправить - не повторяется такое никогда. Я 30 лет назад закончила школу, и до сих пор очень горько.

Наташа Королева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зато во втором браке певица, недавно отметившая 47-летие, по ее словам, "цветет и пахнет".

- Это все благодаря мужу: Тарзан старается, и не только в постели, - подмигнула артистка. - Он включил режим "антибабушка", не дает мне расслабиться. Хотя если сын в один прекрасный день вдруг объявит о пополнении, переживать не буду - я к этому готова!

Сын Наташи Королевой Архип Глушко.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Откровенен с публикой был и певец Niletto, чьи треки у школьников сейчас играют нон-стоп. 28-летний артист так разошелся, что устроил на сцене незапланированный стриптиз, сорвав в запале ветровку. К такому моменту лидер чартов всегда готов: судя по рельефному торсу и завидным "кубикам" пресса, в спортзале он проводит даже больше времени, чем в студии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792546" frameborder="0"></iframe> Niletto устроил стриптиз на выпускном.Алена МАРТЫНОВА

Жених Ольги Бузовой Давид Манукян появился на сцене уже под утро, спев для толпы старый хит на новый лад "Черный бумер". На днях Дава выпустил новый альбом, куда в том числе вошел дуэт с Филиппом Киркоровым. И хотя пластинка называется "Король", потеснить поп-короля амбициозный блогер не планирует.

Салют в Парке Горького.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мне очень приятно, что сам Филипп Киркоров оценил мой альбом, - максимально уважительно и серьезно высказался всегда дуркующий Манукян. - Его одобрение дорогого стоит.

И хотя Ольги Бузовой рядом не было, речь о ней не могла не зайти:

- У нас с Олей разные деньги: у нее свои, у меня свои, - опроверг блогер слухи, что поющая ведущая везде за него платит. - И дорогие подарки я ей дарю. Ну, бижутерия, кольца с бриллиантами. Цена? Миллион - два...

Айза с сыном Сэмом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зрители шоу.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Ханна.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный московский выпускной-2020: 20 ярких кадров

Как прошел выпускной вечер в Парке Горького (подробности)