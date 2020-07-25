«На крыше дома моего»: Никас Сафронов позвал в гости врачей из «красной зоны»

В разгар пандемии, как уже рассказывала «КП», художник Никас Сафронов подарил дорогостоящий аппарат ИВЛ главной детской инфекционной больнице Ульяновска.

И сейчас, когда карантин снят, но врачи продолжают бороться за наши жизни, Никас решил поддержать дух «людей в белых халатах». Знаменитый живописец организовал для врачей из «красной зоны» мастер-класс на крыше своей шикарной квартиры в Брюсовом переулке.

- Мы хотим и дальше приглашать сюда вас и ваших коллег. Мое сердце открыто. Сегодня мы порисуем. Это не важно, что будем рисовать. Рисуйте облака, небо, здания. Да, что угодно. У вас появится дополнительный ресурс и вы в тоске можете взять и нарисовать что-то. Это успокаивает, это даёт хороший, позитивный, радостный настрой. Используйте для этого хорошие цвета-голубые, небесные,-наставлял медиков Никас.

А потом вручил врачам памятные подарки и провёл экскурсию по своим знаменитым апартаментам.

- Я делал более 11 лет ремонт, ездил по городам Италии, Бельгии, Франции, выбирал мебель,-рассказал врачам Сафронов.-У меня есть стол Наполеона и кровать Марии-Антуанетты, на которой она спала, будучи совсем маленькой. Много интересных вещей для вдохновения.