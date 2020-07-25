2020-07-25T14:44:53+03:00
Звезды

"Всем надо помочь. Мне нельзя болеть": Гаркалин опроверг слухи о своей госпитализации

Народный артист рассказал «КП», что с ним случилось
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Народный артист рассказал «КП», что с ним случилосьНародный артист рассказал «КП», что с ним случилосьФото: Борис КУДРЯВОВ
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Ранее СМИ сообщили, что популярный актер Валерий Гаркалин был госпитализирован в одну из московских клиник с ушибом головы и резаными ранами. Якобы он неудачно упал. И многие в это сразу поверили: похожие эпизоды уже случались с артистом. Несколько лет назад была такая история: Гаркалин подрался с соседом – бывшим чиновником минкульта. Сосед тогда спешил на важную встречу и в дверях подъезда на него налетел Гаркалин, который, как показалось, был пьян, ругался матом и еще пытался ударить соседа ногой...

На этот раз обошлось без подобных нюансов.

- Не знаю, откуда берутся все эти „новости“, почему рождаются эти слухи, со мной все нормально, - сообщил kp.ru Валерий Борисович. - Я дома. Уехал из Москвы на дачу в конце марта. С тех пор никуда не выхожу. Не играл спектакли, занимался только со своими учениками на удаленке.

- Когда вернетесь к работе? Театры уже начали продавать билеты.

- В сентябре–октябре поедем на гастроли. Мы будем выходить из карантина последними (Валерий Гаркалин играет в антрепризных спектаклях «Кадриль», «Та еще семейка» – Ред.). Зрители сперва должны билеты купить. То, что случилось с нами (речь идет об эпидемии коронавируса – Ред.) - это сильный экономические удар по театру, особенно частному. Наши заработки серьезно пострадали. А у меня дети – дочь с двумя внуками. Еще есть сестра с мужем. Всем надо помочь материально. Мне нельзя болеть. Наша антреприза выезжает на гастроли, потому что в провинции можно заработать. Там ниже арендная плата, зритель очень благодарный, ждет всегда. Приезд известных артистов - это событие для провинциального города. В Москва не дождешься такого приема.

Широкую известность Валерий Гаркалин обрел благодаря съемкам в фильмах "Белые одежды", "Ширли-мырли", "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Между нами, девочками", "Шахматная королева". В общей сложности он снялся почти что в сотне картинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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