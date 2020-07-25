Смогут ли протестующие в Хабаровске сломить губернатора Дегтярёва?

В субботу в Хабаровске прошла и мирно завершилась очередная акция протеста. Городские власти сначала говорили о 6,5 тыс. участников на самом ее пике, чуть позже представитель силовиков скорректировал данные до 8 тысяч человек.

Сами же участники и их сторонники в очередной раз говорят о десятках тысяч вышедших поддержать бывшего губернатора хабаровчанах. Однако, снижение численности признают все. Правда, стоит отметить, что это протестующие стараются компенсировать расширением географии и радикализацией лозунгов.

Городские власти сначала говорили о 6,5 тыс. участников на самом ее пике, чуть позже представитель силовиков скорректировал данные до 8 тысяч человек.Фото: Борис КОКУРИН

Весьма серьезную часть участников шествий составляют приезжие. И не только из городов края и всего Дальнего Востока, но и из Екатеринбурга, Москвы, других городов европейской части России. Они, собственно, и не скрывают, что приехали (были присланы) в Хабаровск не на свои сбережения и с определенными целями – раскачать, расширить, ускорить и углубить. Правда, это вредит интересам самих местных жителей, но кого волнуют такие «мелочи».

Сами же участники и их сторонники в очередной раз говорят о десятках тысяч вышедших поддержать бывшего губернатора хабаровчанах.Фото: Борис КОКУРИН

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Врио губернатора края, назначенный президентом Михаил Дегтярев сразу по прибытии в Хабаровск с головой окунулся в работу. Дегтярев проводит переговоры с Москвой о выделении дополнительной финансовой помощи для выхода края из кризиса.

Федеральный центр направляет в Хабаровск, выходящий в число лидеров среди регионов по заболеваемости коронавирусом, дополнительные бригады медиков с оборудованием и лекарствами. Через считанные недели Дегтяреву предстоит отчитываться о проделанном президенту. А потому у него сейчас каждый час на счету. Но лидеров толпы вариант нормализации обстановки явно не устраивает. Они стремятся максимально радикализировать поведение протестующих, указывая на якобы попрание прав хабаровчан.

Весьма серьезную часть участников шествий составляют приезжие.Фото: Борис КОКУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/792524" frameborder="0"></iframe> Митинг в Хабаровске: давайте посчитаем, сколько человек участвует.

Между тем, в назначении Дегтярева проявилось как раз уважение Путина к позиции местных жителей. Он мог назначить исполнять обязанности губернатора кого угодно, и это было бы по закону. Но врио стал кандидат от ЛДПР, которой местные симпатизируют (у партии подавляющее большинство в краевом заксобрании).

И право на выбор у хабаровчан никто не отбирал – будут новые выборы, на которых они проголосую за того, кого захотят видеть своим руководителем края. И совсем не факт, что им станет Дегтярев, против которого сейчас искусственно подогревают настроения в регионе.

Правда, стоит отметить, что это протестующие стараются компенсировать расширением географии и радикализацией лозунгов.Фото: Борис КОКУРИН

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А пока… Происходящее начинает напоминать не протест народа, а попытку диктата толпы. Который все больше выходит за рамки закона. Что не идет на пользу и самим протестующим. Ведь их количество сильно уменьшилось как раз после того, как заезжие вожди стали пытаться перехватить повестку, не дать власти работать и навязать свою, гораздо более радикальную и провокационную.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/792521" frameborder="0"></iframe> Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду».Мероприятие проходит спокойно, под присмотром полиции. На месте работают корреспонденты «Комсомольской правды», вот первый репортаж

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