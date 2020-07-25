2020-07-25T15:32:41+03:00
Звезды

В списках пациентов нет: Елена Кондулайнен не поступала в Боткинскую больницу

Тем временем, сотрудники ресторана «Времена года» настаивают, что актрису увезли именно в эту клинику
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения.Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вчера Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Иначе говоря, - инсульт. Вместе с компанией она пришла поужинать в ресторан в парке им.Горького. Так получилось, что именно в этот вечер там проходил выпускной бал у тысячи московских школьников. Но Кондулайнен к празднику выпускников не имела отношения.

- Она просто была нашей гостей. Сидела за отдельным столиком. Она не выступала перед школьниками, - рассказали kp.ru сотрудники ресторана. За медицинскими подробностями посоветовали обратиться в больницу имени Боткина, куда актрису увезли с застолья.

У 62-летней Кондулайнен внезапно началась головная боль и нарушение речи. Ей вызвали скорую, врачи заподозрили инсульт. Актрису увезли в реанимацию. Однако в справочной Боткинской больницы нам сказали, что у них такой пациентки в списках не значится.

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. На счету актрисы более 40 картин, среди которых - "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". 18 лет назад он получила звание заслуженной артистки России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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