2020-07-25T17:53:29+03:00
Спорт

Владимир Хрюнов - о следующем бое Емельяненко: «Давайте в ноябре - декабре подерёмся с Харитоновым»?

Промоутер прокомментировал бой Емельяненко - Исмаилов и рассказал, к чему нужно готовиться Александру
Денис Акинин
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Российские спортсмены Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов (слева направо) во время главного боя на турнире АСА 107. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССРоссийские спортсмены Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов (слева направо) во время главного боя на турнире АСА 107. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Знаменитый российский промоутер Владимир Хрюнов поделился с «Комсомолкой» впечатлениями от боя Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова и сделал заявление о следующем поединке Емельяненко. - Мне тяжело бой комментировать, потому что болел я за этого простого парня Сашку Емельяненко.

Все мы знаем о громкой полемике с Сергеем Харитоновым. У нас была предварительная договорённость о следующем бое. Моё мнение как промоутера: нужно дать Александру возможность восстановиться и провести бой с Харитоновым.

Войны без потерь не бывает, он очень мужественно держался в бою с Исмаиловым. Мои слова поддержки Александру, и давайте будем ждать бой Емельяненко - Харитонов.

Емельяненко, сразу после поражения от Магомеда Исмаилова, предложил обидчику провести матч-реванш. Владимир Хрюнов рассказал, почему это не самая лучшая идея для Исмаилова:

- Я бы этого никогда не делал. Магомеду я советую подраться с кем-то другим и проявить благородство, - слишком явная победа была. Мужчина должен быть мужчиной, кроме силы должно быть благородство. Видно, что Магомед превзошёл его по всем параметрам.

Также Хрюнов рассказал, почему Емельяненко не сумел навязать борьбу Исмаилову. Ответ - бойца задушила пандемия и неоднократный выход на пик физической формы:

- Слишком долгая подготовка. Пандемия сбила фокус многим бойцам, потому что когда ты систематически занимаешься единоборствами, у тебя: подготовка - бой, подготовка - бой. А тут они готовились к бою начиная с декабря. Представляете, сколько раз тело выходило на пик? Я думаю, в этот день оно почему-то перестало слушаться Александра.

Емельяненко - человек ответственный. Думаю, он неоднократно выходил на пик, а бой переносился.

В завершении разговора Владимир Хрюнов вновь вернулся к теме ожидаемого боя Емельяненко с Харитоновым и даже дал обещание, что сделает всё, чтоб бой состоялся. Промоутер рассказал, когда стоит его ждать и какие перспективы у Емельяненко после окончания карьеры:

- Давайте в ноябре - декабре подерёмся с Харитоновым? Соберём огромную арену, отметим освобождение всего мира от пандемии, насладимся зрелищем и выясним, кто сильнейший. Давайте я вам пообещаю, что мы будем стараться это сделать?

Александр взял всех искренностью. Таких искренних людей в России живёт очень много, которые здороваются «здрасьте, здрасьте, люди добрые», сообщают о своих добрых делах. Он большой молодец, потому что выбрал местом для подготовки один из лучших в мире клубов - «Ахмат». Давайте скажем, что он медийно превзошёл величину бойца единоборств. Он вполне себе может вести авторскую программу где-то на телевидении. А вы бы ему предложили колонку на своём сайте. Я думаю, собрали бы очень много зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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