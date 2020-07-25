Американские спецслужбы обещают явить миру правду об НЛО

Как выяснили журналисты The New York Times, Пентагон и другие американские ведомства целенаправленно работают над изучением феномена «летающих тарелок»: собирают данные по каждому случаю появления НЛО, анализируют, обобщают в секретных докладах.

Более того, уже больше 10 лет спецслужбы проводят на этот счёт конфиденциальные брифинги для высших руководителей страны, руководителей аэрокосмических корпораций наподобие «Боинга» и членов профильных комитетов Палаты представителей и Сената США.

На этих тайных встречах, например, показывают видеосъёмку, как деликатно выражаются военные, «неизвестных атмосферных феноменов». То есть неких летательных аппаратов, которые вторгаются в воздушное пространство Штатов. Фрагменты некоторых видео утекли в СМИ.

Периодически некоторые из НЛО терпят катастрофу или даже сбиваются системами ПВО. Одни останки после изучения классифицируются как «изготовленные с помощью земных технологий». С другими все куда загадочней:

— В ряде случаев мы не могли определить источник происхождения этих артефактов, — говорит астрофизик Эрик Дэвис, работавший консультантом пентагоновской НЛО-программы.

У американских политиков, посещавших секретные брифинги по летающим тарелкам, взгляды более земные. Так, сенатор Марко Рубио допускает, что неопознанные объекты, барражирующие у их военных баз, могут принадлежать не инопланетянам, а русским или китайцам, освоившим новые авиационные технологии.

Военные утвердили регламент, в котором прописали сроки: с момента каждого нового случая наблюдения НЛО разведчики обязаны подготовить отчёт с анализом этого инцидента максимум за 180 дней.

Тарелочную тему эксплуатируют и кандидаты в президенты США. Самый эксцентричный из них, рэпер Канье Уэст. Он утверждает, будто сам является инопланетянином, посланным, дабы установить мир на земле.

А действующий президент Дональд Трамп обещает рассекретить «страшно интересные» материалы о Розуэлльском инциденте — когда в 1947 году в пустынном штате Нью-Мехико якобы потерпел крушение НЛО с экипажем из гуманоидов…

И на что только не пойдёшь ради срока в Белом доме!