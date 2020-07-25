2020-07-25T18:30:22+03:00
В мире

Идеальна на 94 процента: Лицо модели Беллы Хадид признали самым красивым по принципу «золотого сечения»

Ученые вычислили, внешность каких знаменитостей соответствует «божественной пропорции» древних греков
Юлия САЛЬНИКОВА
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У Белла Хадид соответствуют идеалу: губы-на 94 процента, расстояние от носа до губ-на 96 процентов, посадка глаз-98 процентов, изгиб бровей-88 процентовУ Белла Хадид соответствуют идеалу: губы-на 94 процента, расстояние от носа до губ-на 96 процентов, посадка глаз-98 процентов, изгиб бровей-88 процентовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Для идеальной женщины что главное - чтобы верхняя губа была на 25 процентов меньше нижней. А если еще и уши посажены как надо и идут вровень с линией бровей, то вообще идеал.

Все эти правила давно были придуманы греками. Для них красота человека не где-то там в душе, ее, красоту, и вычислить можно с помощью математической формулы.

Известный пластический хирург доктор Джулиан Де Сильва вместе со своими коллегами из Лондона решил выяснить, кто из знаменитостей красивый "по-настоящему", а кто нам мерещится идеальным. Вбили они в компьютер параметры "божественных пропорций" и оценили фото звездных женщин.

Самой красивой в который то раз стала модель Белла Хадид. Она на 94 процента соответствует идеалу.

Модель Белла Хадид на 94 процента соответствует идеалу красоты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель Белла Хадид на 94 процента соответствует идеалу красотыФото: GLOBAL LOOK PRESS

- У нее потрясающая симметрия лица. Ее подбородок находится всего в 0,3% от совершенства,- сказал Де Сильва.

Наименее идеальным у Хадид оказались брови (88 процентов от стандарта), зато посадке глаз дали 98 процентов.

Принцесса Диана совершенна на 89 процентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принцесса Диана совершенна на 89 процентовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Дальше в списке оказались представительницы королевской династии Великобритании. Самая красивая из них - принцесса Диана - совершенна на 89 процентов. Компьютер не смог определиться, кто симпатичнее - герцогиня Кембриджская Кейт или ретировавшаяся в Канаду Меган Маркл, обе получили 87 процентов.

Пропорции Кейт Мидлтон: губы-91 процент соответствия стандарту, овал лица -80 процентов, расстояние относа до губ - 92 процента, линия бровей-82 процента Фото: REUTERS

Пропорции Кейт Мидлтон: губы-91 процент соответствия стандарту, овал лица -80 процентов, расстояние относа до губ - 92 процента, линия бровей-82 процентаФото: REUTERS

У Кейт идеальное расстояние от носа до губ, и, казалось бы, эталонный нос - 91 процент соответствия. Видимо, поэтому в Британии самый популярный запрос у пластических хирургов на носы, как у Мидлтон.

Меган Маркл: губы-91 процент, посадка глаз-96 процентов, линия бровей -86 процентов, нос - 99 процентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меган Маркл: губы-91 процент, посадка глаз-96 процентов, линия бровей -86 процентов, нос - 99 процентовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но тут Меган буквально щелкнула по нему соперницу, поскольку ее собственный нос соответствует идеалу на рекордные 99 процентов. Эксперты говорят, что это самый красивый нос среди всех знаменитостей.

- У нее почти идеальный нос и подбородок в форме сердца, которая наиболее желательна для женщин,- сказал руководитель исследования, его слова приводит The Sun.

ИСТОЧНИК KP.RU

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