2020-07-25T17:56:02+03:00
Политика

Патриарх Кирилл попросил монахиню Феофанию продать дорогой Мерседес

Деньги посоветовал направить на благотворительность
Роман ГОЛОВАНОВ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и настоятельница Покровского монастыря игумения Феофания (Мискина). Фото: Сергей Карпухин/ТАССПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и настоятельница Покровского монастыря игумения Феофания (Мискина). Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Святейший Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского женского монастыря игумении Феофании (Мискиной) продать свой Mersedes Benz S-класса. Вырученные деньги он призвал перевести на благотворительность. Об этом в Telegram-канале написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Ранее в соцсетях появилась информация, что монахиня Феофания купила иномарку за 9,5 миллионов рублей.

Еще в 2012 году Патриарх призвал духовенство отказаться от дорогих машин, чтобы избежать упреков со стороны недоброжелателей.

- Это был не приказ, а рекомендация. Чтобы священники не позорились и ездили на недорогих машинах. Но некоторые не исполняют этот совет, - сказал «КП» священник Павел Островский. - С этим есть проблема. Вот есть хороший доход у священника, благотворители жертвуют. И священник забывает, что он не должен никого провоцировать и раздражать. И может купить себе дорогую машину. Не корейскую или японскую. А он покупает «седанище» премиального класса. Едет на «Ягуаре» или «Майбахе». Это не нравится людям. Конечно, они будут недовольны тем, что у священника нет чувства меры.

Отец Павел заметил, что в этом правиле существует исключение.

- Есть батюшки, у которых много детей. И на приходе им могут подарить хороший минивэн. Я знаю священников, которым дарили машины на большую семью за 3-5 миллионов. Но никого это не раздражает. А если ты мчишь на седане за 4 миллиона, тут люди обозлятся. Будут нервничать, даже если ты купишь подержанный «Мерседес». Мы провоцировать никого не должны, - сказал отец Павел.

Напомним, Патриарх Кирилл рассказывал, что сам пользуется служебными машинами из соображения безопасности. В одной из проповедей он признавался, что ему в 90-к хотели подарить «Мерседес». Но Святейший отказался от дорогого презента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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