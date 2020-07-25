Красная Шапочка стала бабушкой: У актрисы Яны Поплавской родился внук
О радостном событии в своей семье актриса сообщила, как сейчас принято, в соцсетях: «А у нас МАЛЬЧИК! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и Надежд на самое лучшее для малыша! Ураааааааааааааааа!!!!»
Подписчикам актрисы очень понравилось, как она себя назвала – «бабочкой». И они в своих комментариях тут же стали это слово обыгрывать: «Лучше быть молодой бабочкой, чем старой девушкой! Рада за Вас, это новое звание приносит счастье!!!», - написала одна из поклонниц Яны.
Ребенок появился на свет 24 июля в перинатальном центре 24-й клинической больницы. Известно, что мальчик родился ростом 53 сантиметра и весом 3 килограмма 710 грамм. Родители пока не выбрали имя младенцу.
Поплавская опубликовала несколько фотографий своего сына Клима с новорожденным малышом на руках и с женой Евгенией. Подписчики обратили внимание, что невестка носит фамилию – Поплавская. Почему? «У моих сыновей моя фамилия при рождении, следовательно, и их жены носят мою фамилию. Мой отец счастлив этому», - объяснила Яна.
ИСТОЧНИК KP.RU