2020-07-25T18:31:30+03:00
Звезды

Красная Шапочка стала бабушкой: У актрисы Яны Поплавской родился внук

Старший сын артистки Клим стал отцом
Татьяна ЗИМНЯЯ
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АКтриса Яна Поплавская стала бабушкой.АКтриса Яна Поплавская стала бабушкой.Фото: Instagram.com
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О радостном событии в своей семье актриса сообщила, как сейчас принято, в соцсетях: «А у нас МАЛЬЧИК! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и Надежд на самое лучшее для малыша! Ураааааааааааааааа!!!!»

Подписчикам актрисы очень понравилось, как она себя назвала – «бабочкой». И они в своих комментариях тут же стали это слово обыгрывать: «Лучше быть молодой бабочкой, чем старой девушкой! Рада за Вас, это новое звание приносит счастье!!!», - написала одна из поклонниц Яны.

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Человек предполагает, а Бог располагает. Я называю себя фатальным оптимистом. Очень давно перестала строить долгосрочные планы, я живу сегодня и сейчас, с уходом папы я поняла, как немного нужно для счастья, мне дороги мои любимые люди, за себя не переживаю, всегда уповаю на Боженьку, так всегда говорил мой младший сын. Я умею созерцать, мечтать, радоваться очень простым вещам, ценить все что есть хорошее в людях и в жизни и отметать плохое. Вы удивитесь, но это время можно использовать как новую возможность по-другому посмотреть на своё отношение к жизни! Я отдыхаю от безумной рабочей гонки, в которой существовала годами. Удивительно просыпаться и никуда не бежать с высунутым языком и возвращаться за полночь, валяться в кровати и читать книги, а об остальном я подумаю Завтра! Будет День, Будет и Пища! #жизнь #время #я #думать #мечтать #любитьжизнь #2020
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Ребенок появился на свет 24 июля в перинатальном центре 24-й клинической больницы. Известно, что мальчик родился ростом 53 сантиметра и весом 3 килограмма 710 грамм. Родители пока не выбрали имя младенцу.

Поплавская опубликовала несколько фотографий своего сына Клима с новорожденным малышом на руках и с женой Евгенией. Подписчики обратили внимание, что невестка носит фамилию – Поплавская. Почему? «У моих сыновей моя фамилия при рождении, следовательно, и их жены носят мою фамилию. Мой отец счастлив этому», - объяснила Яна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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