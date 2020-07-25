Мужчины тоже болтают лишнее: На Элтона Джона подала в суд его бывшая жена

О том, что британский певец сэр Элтон Джон – человек, состоящий в браке, хорошо известно. Вот уже много лет он счастлив вместе с канадским кинорежиссером Дэвидом Фернишем.

Путь к браку с мужчиной для Элтона Джона был извилистым: в 1976 году он заявил о своей бисексуальности, в 1984 году заключил брак с женщиной - звукорежиссером Ренатой Блауэл.

Рената и Элтон прожили вместе четыре года, после чего разошлись. Сразу после этого музыкант заявил на весь мир: он скорее гей, нежели бисексуал.

Эта новость не произвела фурора. Но спустя много лет Рената напомнила о себе и подала на бывшего мужа в суд!

Как оказалось, при расторжении брака в 1988 году Джон и Блауэл подписали соглашение, одним из пунктов которого значилось неразглашение разного рода деталей и подробностей об их совместной жизни.

Элтон Джон и тогда уже был известным певцом и зарабатывал куда больше, чем обычный звукорежиссер. Так что, скорее всего, именно он настоял на подписании такого соглашения, которое спустя 32 года аукнулось ему солидным иском. Блауэл требует 3 миллиона фунтов стерлингов (больше 273 млн. рублей).

Истица считает, что соглашение нарушено как раз в аспекте неразглашения деталей ее далекой совместной жизни с ответчиком. Ее адвокаты говорят, что, в первую очередь, их клиентка требует защитить ее частную жизнь, а материальная компенсация для нее – не самое главное.

Когда и с кем Элтон Джон разоткровенничался о своем неудачном гетеросексуальном браке? По мнению Блауэл, он сделал это дважды: когда написал автобиографическую книгу «Мы», и когда по мотивам этой книги в свет вышел фильм «Рокетмен». В иске говорится, что в обоих произведениях рассказано чересчур много подробностей из жизни пары, что и нарушает подписанное сторонами бракоразводное соглашение. Поскольку автором книги и, соответственно, сценария фильма является бывший муж, то все для Блауэл сходится. Она терпеливо молчала все эти годы, а он не только разболтал на весь мир всякие давно забытые ею подробности их совместной биографии, но еще и прилично на этом заработал.

В России автобиографическая книга Элтона Джона выходила под названием «Я – Элтон Джон. Вечеринка длиной в жизнь». Российская версия фильма «Рокетмен» была цензурирована: из нее вырезали сцены употребления наркотиков, однополого секса, поцелуи двух мужчин. Также в России не показали финал картины. В нем рассказывается о том, что Элтон Джон четверть века провел в любви и согласии с Дэвидом Фернишем, и о том, что пара растит двух детей.