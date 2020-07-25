2020-07-25T20:02:38+03:00
Спорт

Михаил Боярский - о победе «Зенита» в Кубке: «Удар на последней секунде - сумасшедший дом»

Актёр радуется золотому дублю «Зенита»
Денис Акинин
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Актер Михал Боярский - преданный болельщик команды "Зенит"Актер Михал Боярский - преданный болельщик команды "Зенит"Фото: Иван ТИМОШИН
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Санкт-Петербургский «Зенит» победил «Химки» в финале Кубка России по футболу и оформил золотой дубль, приплюсовывая этот титул к победе в чемпионате страны.

Знаменитый болельщик «Зенита», актёр Михаил Боярский поделился с «Комсомолкой» радостью от очередного триумфа сине-бело-голубых:

«Смотрите на табло. Очень хорошо играли «Химки», они сражались отчаянно. Но «Зенит» выиграл, он заслужил чемпионство. Хороший матч, очень здорово. Двойное золото - это потрясающе! Не так часто такое случается.

Потрясающе пенальти исполнил Дзюба, он идеален в роли исполнителя одиннадцатиметрового.

Я скажу, что Кубок был интересней чемпионата страны, потому что здесь была настоящая борьба. При этом команды не грубили, не было хамства, всё было корректно. Мне понравилось, что был настоящий футбол.

Удар на последней секунде - это сумасшедший дом. Специально для болельщиков, чтоб у них сердечки постучали побыстрее

Конечно, эта победа - радость для всех болельщиков команды. Всех поздравляю»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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