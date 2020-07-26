Как Сталин запретил святотатство над Бежиным лугом

Случилось это чудесной июльской ночью. Пятеро ребятишек сторожили деревенских коней. К их костру вышел заблудившийся охотник. Посидел, послушал незатейливую беседу мальчишек о русалках, водяных, леших. И написал рассказ, после которого Бежин Луг сразу стал одним из символов России.

Тургенев - классик мировой литературыФото: ru.wikipedia.org

СМЕРТЬ ПИОНЕРА-ГЕРОЯ

Один из тех мальчиков, Павлуша, вскоре «убился, упав с лошади».

Но мало кто знает, что в 30-е годы прошлого века была попытка в корне перекроить хрестоматийный рассказ Тургенева и внедрить на великий луг совсем другого Павлушу. Сняли фильм «Бежин луг», посвященный «Светлой памяти Павлика Морозова – маленького героя нашего времени…» Этого пионера тогда знал каждый советский человек. Его зарезали на Урале кулаки в 1932 году. В убийстве участвовал родной дед. Сценарист фильма «Бежин луг», бывший чекист Александр Ржешевский, специально перенес действие на родину Ивана Сергеевича. Чтобы на примере этого святого уголка изобразить беспощадную борьбу советской власти с «остатками убогой тургеневской Руси».

Главного героя-пионера в картине зовут Степок Самохин. Ночью он подслушал, что отец и другие подкулачники решили поджечь МТС с тракторами. (Реальный Павлик Морозов всего лишь донес, что его отец, председатель сельсовета, выдает «кулацким элементам» справки о благонадежности.) Степок сообщил о злом замысле в политотдел. Разоблаченные поджигатели спрятались в церкви. Народ разгромил храм. Отца Степка и его сообщников арестовали, отправили в район. Однако они сумели перебить конвой. Следующей ночью Степок на вышке караулит колхозное поле. Отец идет с винтовкой маршрутом заблудившегося автора рассказа «Бежин луг». И стреляет в сына. Тот умирает на Бежином лугу. Полсотни пионеров на неоседланных лошадях мчатся с луга, кто в погоню за убийцей и другими врагами, кто в колхозы поднимать народ. И опять переклик с тургеневским рассказом. Там на лугу было пятеро мальчиков, а тут в десять раз больше…

Смертельно раненный отцом пионер Степок умер на Бежином лугуФото: кадр из фильма

БИЧ БОЖИЙ

Снимать «эпохальный» фильм, по-нынешнему – блокбастер, взялся сам Сергей Эйзенштейн. Режиссер с мировым именем. Его революционный «Броненосец Потемкин» называли «лучшим фильмом всех времён и народов». А еще был «Октябрь», где впервые в художественном кино фигурировал Ленин. После триумфа мэтр несколько лет провел на Западе в официальной командировке, читал лекции в Берлине, Лондоне, США… Сталин телеграммой отозвал Эйзенштейна на родину.

«Бежин луг» стал его первой картиной после долгого зарубежного турне. «Этот фильм будет служить устрашением всем, кто смеет поднять руку на борцов за дело социализма, - заявил мэтр. - Он должен мобилизовать большевистскую бдительность».

Эйзенштейн от слов сразу перешел к делу. Съемки велись с опережением графика. Ожидалось, что уже в декабре 1935 года картина выйдет на экраны. Оставалось снять ключевую сцену – «Разгром тургеневской церкви бабами и мужиками». Режиссер отводил ей такое же место, как штурму Зимнего в «Октябре» и знаменитой одесской лестнице в «Потемкине». Здоровенный крестьянин крушит в церкви всё подряд, подобно ветхозаветному Самсону, обрушившему храм.

И тут классик внезапно заболел. Черной оспой! В старину эту болезнь называли бичом Божьим. Похоже, он подцепил страшный недуг, подбирая реквизит для церковного погрома. В старинных вещах притаилась зараза.

Эйзенштейн выжил, хотя и проболел несколько месяцев. График съемок был сорван. Однако мэтр не внял предупреждению небес, продолжил работу. Для рекламы будущего шедевра подключил прессу, нашу и зарубежную. Заручился поддержкой знаменитого писателя-антифашиста Лиона Фейхтвангера. Тот как раз гостил в СССР по приглашению Кремля, был принят самим Сталиным и позже написал книгу «Москва.1937», прославлявшую советскую жизнь.

Знаменитый режиссер Сергей Эйзенштейн (в центре) на съемках картины со «счастливыми колхозницами» ФОТО: ДЕБАБОВ Дмитрий/РИА Новости

5 февраля 1937-го в газете «Советское искусство» Фейхтвангер заявил: «В «Бежином луге» сценаристу и режиссеру удалось передать чувства советского патриотизма. Сцена убийства Павлика Морозова отцом может быть по справедливости поставлена рядом с величайшими трагическими сценами в классических произведениях искусства. Я уверен, что «Бежин луг» произведет огромное впечатление на мыслящих людей Европы, даже если они и являются противниками социализма и врагами советского государства».

Сталин, подобно Ленину, считал кино важнейшим из искусств. По пятницам, после традиционных заседаний Политбюро, советские вожди смотрели новые фильмы в уютном кремлевском кинозале на два десятка мест.

Спустя месяц после пафосной статьи Фейхтвангера, 5 марта 1937-го, Политбюро познакомилось с новым шедевром Эйзенштейна. И тут же, буквально «на коленке», приняло специальное постановление о … запрете «Бежина луга». «В виду антихудожественности и явной политической несостоятельности фильма». Фейхтвангер не помог.

Недовольство Вождя вызвала, судя по всему, ключевая сцена разгрома храма крестьянами, изображенная как светлый народный праздник.

Пленку с единственной копией приказали смыть. Материалы съемок погибли во время войны от немецкой бомбы. Чудом сохранилась нарезка кадров во время монтажа. Из нее в 1970-х сделали маленький фотофильм.

Великий Эйзенштейн впал в немилость Кремля. Пришлось ему выступить с покаянной статьей «Ошибки «Бежина луга». Умер в 50 лет. От сердечного приступа. Немного – 63 года - прожил и сценарист-чекист Ржешевский, исключенный из Союза писателей СССР. Писателя Бабеля, участвовавшего в работе над сценарием, расстреляли в 46 лет. Председателя Госкино Шумяцкого, допустившего съемки «антихудожественного и политически несостоятельного фильма», поставили к стенке в 51 год.

ДВЕ МОГИЛЫ ПОСЛЕДНЕГО СВЯЩЕННИКА

Каменный храм с видом на Бежин луг, «разгромленный» в фильме, не простой. Его построил в 1806 году в родовом селе Тургенево Тульской области дед великого писателя. Лейб-гвардии прапорщик Николай Алексеевич Тургенев. Потратив на стройку 15 тысяч рублей серебром. Для чего ему пришлось продать одно из своих имений. Он же передал в храм родовую икону Введения во храм Божьей Матери, выделанную серебром и жемчугом. По преданию, она сопровождала многих Тургеневых в боях и всегда спасала от пуль. Купол позже расписывал изнутри знаменитый художник-передвижник Григорий Мясоедов. Бесплатно.

Разрушенная и отреставрированная Введенская церковь. Фото: Kuzini/wikimedia.org/Евгений ЧЕРНЫХ

Иван Сергеевич Тургенев не раз бывал в этой церкви.

«Разгром храма» изнутри Эйзенштейн снимал в павильоне. Реальная церковь для мэтра мирового кинематографа была мелковата. Но ряд сцен снаружи храма снимали в Тургенево. С той поры десятки лет Введенская церковь у Бежина луга стояла полуразрушенной. Сейчас завершается реставрация. В глазах ангелов, Бога Саваофа, нарисованных передвижником Мясоедовым, реставраторы обнаружили… пули. В 30-х в храме был тир…

А еще меня заинтересовала судьба последнего священника Бежина луга. Того, что напрасно в фильме бил в колокола, призывая на помощь православный люд. А погромщики надеялись, что он позвонит-позвонит, да и «спрыгнет сам сдуру с колокольни наземь.» И разобьется.

Вот что пишет всезнающая Википедия в статье о Введенском храме. «Последний тургеневский священник - Сергей Николаевич Абрамов. Родился в городе Белеве. Мать - прачка, отец - бондарь. Окончил Белевское духовное училище и был отправлен в Тулу петь в церковном хоре. В 1923 году протоирей перевел Абрамова священником во Введенскую церковь села Тургенева. Когда начались гонения на церковь, отец Сергий, любящий муж, ради спокойствия семьи дал жене формальный развод и… как в воду канул. Осталась только добрая память о нём».

Последний священник Бежина луга Сергей Абрамов. Фото: Личный архив Галины Васильевой.

Каково же было мое удивление, когда на маленьком тургеневском кладбище я обнаружил могилу Сергея Абрамова рядом с могилами его жены Натальи, дочерей Марии и Серафимы. А пишут - как в воду канул?!

Но оказалось, что под надгробьем священника праха нет.

Бывают же совпадения в жизни! В «Комсомолке» прежде работала библиотекарем Галина Васильева – родная внучка тургеневского священника Сергея Абрамова. Прочитав в «КП» мою первую статью о «Бежином луге», она поведала о печальной судьбе деда.

-Теща его Пелагея Панфиловна Зайцева была очень набожной, - говорит Галина. - Перед Первой мировой совершила на Пасху паломничество в Иерусалим, к Гробу Господню. Рассказывала односельчанам про Благодатный огонь. Обеих дочерей выдала замуж за священников. В начале 30-х, когда пошли гонения на церковь, дедушка действительно для виду развелся с женой, чтобы в случае репрессий семья не пострадала. И уехал в село Троицкое Московской области. Теперь - Калужская область. Было это еще до съемок «Бежина луга». Дедушка служил священником в местной церкви, тайно навещал семью в Тургенево. А мой папа Михаил на лето уезжал к нему в Троицкое. Есть у меня папино фото в тех краях. Осенью 1937-го дедушку забрало НКВД. И он пропал навсегда. Лишь в мае 1989-го, в конце перестройки, родственникам в Тургенево пришла официальная бумага о его реабилитации. Из нее мы узнали, что Абрамов Сергей Николаевич, 1884 г.р., был арестован 29 октября 1937 г. 17 ноября приговорен тройкой УНКВД по Московской области к высшей мере наказания за активную контрреволюционную агитацию. Статья 58, пункт 10, часть 1.

– Стандартное в ту пору обвинение священников, монашек. Сколько их полегло в те годы в СССР!

- 25 ноября дедушку расстреляли на Бутовском полигоне. Я ездила в Бутово, на скорбном мемориале нашла его фамилию среди тысяч и тысяч других. Где-то там во рву покоится его прах. А в Тургенево мы установили крест, плиту в память о дедушке. Чтобы он был рядом с женой, дочерьми. На «могилу» я привезла горсть земли с Бутово.

Плита с фамилией Абрамов.Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

РОКОВАЯ ОШИБКА ЭЙЗЕНШТЕЙНА

Владимир Долматов, историк, автор книги «Сталин. Главные документы», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда».

- Эйзенштейн, проведя несколько лет за рубежом, прозевал наметившийся поворот, скорее, переворот в мировоззрении Сталина. В начале 30-х СССР готовился к переходу с русского алфавита на латиницу, «единый интернациональный алфавит», как гласило постановление Наркомпросса. Робкие протесты успеха не имели. И вдруг Сталин ударил кулаком по столу: «Воспретить всякую «реформу» и «дискуссии» о «реформе» русского языка». Представляете, свершись реформа - мы не могли бы прочитать на языке оригинала ни одну из книг Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого, Достоевского... Это июль 1931 года.

В мае 1934 г. Постановлением Правительства и ЦК ВКП(б) вводится преподавание отечественной истории в школах, причем, Сталин самолично контролирует создание учебника по истории для средней школы, в вузах восстанавливаются исторические факультеты. Следом Сталин запрещает публикацию статьи Энгельса «Внешняя политика русского царизма» за критику дореволюционной России. Из ссылки возвращают известных русских историков. Вернулась в 1935-м и новогодняя елка, считавшаяся ранее «поповским, антисоветским, буржуазным обычаем». В Красной Армии вводятся воинские звания, упраздненные Октябрьской революцией.

Зато в 1935-м закрывают газету «Безбожник», печатный орган Центрального Совета Союза воинствующих безбожников, издававшийся еще при Ленине. В 1936-м по прямому указанию Сталина запрещают пьесу главного пролетарского поэта Демьяна Бедного «Богатыри», поскольку она «дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа». В письме поэту Сталин подчеркнул: «Вы стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения… что «лень» и стремление «сидеть на печке» является чуть ли не национальной чертой русских вообще, а значит и русских рабочих, которые, проделав Октябрьскую революцию, конечно, не перестали быть русскими. Нет, высокочтимый т. Демьян, это не большевистская критика, а клевета на наш народ…» Вскоре Бедного исключили из партии и Союза писателей.

В этом же ряду и запрет фильма «Бежин луг» в марте 1937 г.

Ровно через месяц Политбюро ЦК специальным постановлением запретило постановку «Бежина луга». ФОТО - кадры из кинофильма "Бежин луг"Фото: кадр из фильма.

- Что за переворот в мозгах случился у Сталина, который ранее приказал взорвать Храм Христа Спасителя? Вспомнил вдруг, что в юности заканчивал духовную семинарию, готовился стать священником?

- Странно было бы ассоциировать этот идеологический переворот с семинарским прошлым Сталина. Причина, на мой взгляд, тут более глубокая. Сталин быстрее других уловил, что не марксизм, совершенно непонятный большинству населения, а историческая память сплачивает народ. Потеряв свою историю, русский народ потеряет и духовную силу, не сможет стать скрепой государства. Поэтому отныне во всем - в искусстве, литературе, кино – вождь пытается внедрить идею преемственности новой страны со старой Московией.

Эйзенштейн духа нового времени не ощутил и попытался слепить «Бежин луг» по старым большевистским лекалам. «Дави ее, суку, нашу матушку Русь избяную, проклятую!» «Долой остатки убогой тургеневской Руси!» За что и поплатился. Впрочем, он быстро реабилитировался перед Сталиным, выпустив в 1938 году фильм «Александр Невский», героем которого стал русский святой, отданный революцией на поругание и забвение.

А что касается расстрелов священников в те годы… Лес рубят, щепки летят, такая была идеология. О служителях культа Сталин вспомнит в годы войны, начнет возвращать из ссылок.