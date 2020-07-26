Тест на верность: корреспондент «КП» заказал невесту интернет-детективам
В отношениях почти пять лет, а знаем друг друга в два раза дольше. Настало время поставить подписи в загсе, взять ипотеку и пустится в прочие заурядные пошлости. Друг другу доверяем и тема измены никогда не обсуждалась. Но есть в людях ревность и страх быть обманутым. Поэтому перед свадьбой решился на эксперимент, который может стоить всего нажитого доверия — заказать тестирование на верность.
Особых опасений не было. Но последние полгода она начала прятать экран смартфона.
— Покажи, чего там смотришь?
В ответ отмахивается: ничего серьезного, тебе лучше не знать. Какой мужик после таких слов не распалится ревностью?
СКОЛЬКО СТОИТ ПРОВЕРКА
Проверку партнера на верность сегодня предлагают десятки сообществ в соцсетях. В качестве портфолио демонстрируют переписку с теми, кого удалось вывести на чистую воду. Главная услуга подобных предпринимателей — онлайн-знакомство.
Главная услуга подобных предпринимателей — онлайн-знакомство.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вступил в переписку с администратором.
— Котик, у нас сотни фейковых страниц мужчин и женщин. Все тщательно проработаны, не поймешь, что это ненастоящая, — фривольно вещала администратор странички.
— Зачем так много?
— Глупенький, думаешь, твоя женщина ответит первому, кто постучался в личку? Девчонки же клюют на типаж. Сначала соберем анамнез, изучим портрет твоей девушки. На ее, на твою страничку посмотрим. Исходя из этого подберем ей соблазнителя. Первый день работы вместе с анализом стоит 1000 рублей. Дальше 300 рублей каждый день переписки.
— Дороговато! В соседней группе за 500 предлагают.
— Пацан, ты такой наивный, что уже по нашей переписке могу сказать, что тебе 90% изменяют. Вроде лицо умное, а вопросы тупые. Хочешь просрать пятихатку и бабу — плати им. Они всем с одного аккаунта полумертвого пишут. Девчонка сразу поймет, что это фейк и не будет отвечать. А у нас индивидуальный подход!
«Просирать» ничего не хотелось. Поэтому согласился работать с этими разводилами. Договорились, что сначала пол-суммы — аванс за анализ. Как начнут переписку — докину вторую часть. Администратор (так и не понял, кто скрывается за страничкой — мужчина или женщина) выслал анкету. В ней кроме возраста и места работы, были довольно интересные вопросы:
- любимый киногерой;
- сколько было мужчин до тебя;
- как часто ссоритесь;
- были ли размолвки;
- знаешь ли пароль от телефона;
- в каких группах в соцсетях сидит.
Корреспондент «КП» вступил в переписку с агенством, которое проверяет на верность.
ВЫБРАТЬ ОБОЛЬСТИТЕЛЯ
На выбор прислали шесть страничек потенциальных соблазнителей. Честно говоря, анкету как будто не читали. Ибо ассортимент разнокалиберный. Самовлюбленный качок, парень-мажор, диджей, офисный клерк, путешественник и какой-то студент. Выбрал для своей невесты путешественника. Она как раз намекала, что хорошо бы съездить в отпуск.
«10:30
— Привет, милая, чего грустишь?
12:51
— Что не отвечаешь?
15:50
— А ты упертая, но я настойчивый.
— Вы кто такой?
— Поболтать хотел, познакомится. Ты чем занята?»
На этих словах собеседник попал в бан. Переписку мне прислали разводилы. Я изобразил рассерженного клиента, мол, что за тупые подкаты? Работу не принимаю, платить не намерен!
— Не горячись, это пробный. Если бы она на это клюнула, значит точно гуляет. Ты просто с типажом не угадал, щас мы сами подберем. Чтобы палева не было, напишем через пару деньков ей, лады?
Сценарий повторился. Она не клюнула. Я вновь негодовал. В ответ на это администратор невозмутимо предложил новые услуги.
— Можем «ватсап» ломануть или на улице наш человек подойдет телефончик возьмет.
— Как переписку взломаете?
— Дадим ссылку, которую нужно будет переслать ей. Она нажмет, а дальше программа все сама сделает. Цена 1500 рублей.
Ставить эксперименты дальше не хотелось. Откровенно говоря, было стыдно перед невестой. Поэтому переписку с этой конторой прекратил, но из профессионального интереса погулял по страницам других.
Работа разводил оказалась неудовлетворительной.
МУЖИКИ ВЕДУТСЯ ПРОЩЕ
Спектр услуг одинаков:
- соблазнение по переписке (500-1500 руб.), - реальное знакомство на улице (2000-3000 руб.),
- взлом переписки мессенджеров (1500-5000 руб.),
- интернет-расследование (500-1000 руб.).
В последнем случае интернет-детективы просматривают активность объекта: кому ставит лайки, кто в друзьях. Гарантии, что вас не кинут, нет.
Отдельного внимания заслуживают образцы переписок, которые выставляют в качестве успешных кейсов. В них настоящие драмы. Оболваненными чаще оказываются мужики — женщины тоже заказывают проверку.
Интересную стратегию выбирают обольстительницы. Поскольку приличной девушке не пристало первой вступать в переписку, она лайкает несколько фоток или оставляет комментарий.
— Вот это улов, кто б меня также научил?.. — интригует красотка мужичка с волосатым пузом, который позирует с налимом.
Дальше игривая переписка, во время которой она закидывает первый крючок: в ответ на вопрос «что делаешь?», отправляет фото в халатике — «в душ ходила». Рыбачок рассыпается в комплиментах. Так и хочется спросить в этот момент:
— Ты, морда-рязанская, тяжелее полторашки пива ничего не державшая последние пару лет, правда думаешь что тебя совращают?
В переписке тем временем шторм: она подогревает его новыми снимками и наконец приглашает обсудить к себе, чем подсекать налима. Мужик едет, звонит в домофон, а трубку никто не снимает. Вместо этого ему прилетает сообщение: «Можешь ехать домой к жене, она тебя уже ждет».
Классический пример портфолио подобных агенств. В этой истории женатому мужчине 36 лет под видом давно забытой одноклассницы втирается в доверие подставная любовница.
КАК РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Проверкой на верность через соцсети занялись относительно недавно. Работают дилетанты в поисках легких денег. Серьезную услугу оказывают детективные агентства.
— Цена в среднем 100 тысяч рублей. Зависит от сложности заказа. Можно и за 15 тысяч что-то нарыть, а можно и углубиться и ценник будет расти. Детектив работает над задачей от пары дней до месяца. Сначала аналитика (сбор показаний клиента), далее включаемся в работу. В Москве услуга очень востребована. 80% заказов всего агентства — измены, — рассказал корреспонденту kp.ru директор детективного бюро «Привилегия» Виктор Корф.
Если переписка в соцсетях скорее провокация, то детективы работают над подтверждением конкретных фактов. По словам Корфа, клиенты хотят снять окончательно бремя обмана. Иногда материал используется для судебных разбирательств при расторжении брака, например, в споре, с кем останутся дети.
— Слежка и взлом противозаконны. Приходится постоянно находить тонкую грань, и закон не нарушить. О проверке объект ничего не узнает, она проводится незаметно — в этом ее суть. При этом проходят ее единицы! Потому что обычно обращаются за подтверждением, так как подозрения уже имеются.
Мужчин и женщин обращается одинаковое число. Есть детективы, готовые на все за деньги. Попадаются не совсем честные — берут деньги, но якобы ничего не находят. Клиенту всегда надо предоставлять факты, доказательство измены, либо обратное.
ИСТОЧНИК KP.RU