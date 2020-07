Удары гениальности: как травмы головы наделяют обычных людей феноменальными способностями

Бац! И ты китаец.

Житель Австралии 22-летний Бен Макмахон (Ben McMahon) в 2012 году повредил голову в автокатастрофе. На неделю впал в кому. Очнувшись, свободно заговорил по-китайски. Чем весьма удивил своих родителей - написал им записку иероглифами: мол, люблю вас, скоро поправлюсь.

Свой родной язык - английский - парень вспомнил через три дня. Китайский не забыл.

В 2014 году британская газета Daily Mail сообщила, что Макмахон поступил в Шанхайский университет.

Бен дал повод вспомнить и о других подобных случаях – относительно недавних.

В 2007 году СМИ дружно рассказывали о 18-летнем чешском велосипедисте Мэтью Кусе (Matej Kus). Он упал во время гонки в Великобритании, ударился головой и примерно на час потерял сознание.

Через два дня, уже вернувшись в Чехию, Мэтью бегло заговорил по-английски – прямо, как англичанин, хотя до этого, как уверяют тренеры, и двух слов связать не мог.

Весной 2010 года 13-летняя школьница из хорватского городка Книн после того, как сутки провела в коме, стала бегло изъясняться по-немецки.

Британский пенсионер в 2012 году после инсульта забыл английский, но «выучил» валлийский, на котором прежде не говорил, хотя во время Второй мировой войны год прожил в Уэльсе.

В 2013 году другой ветеран войны – из США – после того, как потерял сознание, ударившись об дверной косяк, заговорил по-шведски.

Научное название удивительной лингвистической метаморфоы - ксеноглоссия. Ее изучают и серьезные ученые и мистики.

Бумс! И ты гений

Удивительные последствия травмы американца Джейсона Пэджетта (Jason Padgett) известны лучше других. Он давал себя исследовать и сам стал популярной личностью. СМИ рассказывали о нем регулярно – и «Комсомолка» не отставала.

До 2002 года молодой человек торговал мебелью, гулял-выпивал, веселился и ничем интеллектуальным не интересовался, пока, выходя из бара, не получил по голове от двух хулиганов.

Сотрясение мозга круто изменило жизнь Джейсона. Он вдруг увлекся математикой – конкретно геометрией. Потому что любые предметы, попадавшие ему на глаза, словно бы распадались на пиксели.

Мозг являл Пэджетту какие-то фигуры, которые придавали смысл сложным математическим выражениям, представляя их схематично.

Вскоре новоявленным математиком овладела страсть к черчению и живописи. На своих удивительных полотнах он без всякого компьютера изображал фантастические узоры из фракталов - затейливых объектов, которые в точности совпадают с частями самих себя.

Странные полотна покупают – они пользуются спросом, равно, как и математические лекции, которые читает «травмированный».

В 2014 году Пэджетт издал книгу про самого себя под названием «Удар гениальностью» («Struck by Genius»), поступил в университет, чтобы глубже изучить увлекшую его теорию чисел.

В 1979 году в голову американца Орландо Серелла (Orlando L. Serrell) попал бейсбольный мяч – удар пришелся в левую ее часть. Мальчик, которому тогда исполнилось 10 лет, быстро пришел в себя. Жаловаться никому не стал. И никак не лечился.

У Орландо время от времени болела голова. Но не сильно. Через год, когда боли прекратились, он обнаружил, что стал «живым календарем». Мальчик быстро называл, какой день недели приходился или придется на то или иное число любого года - как в прошлом , так и в будущем. Мог, к примеру, мгновенно подсчитать, сколько «пятниц 13-го» будет в 3020 году. Или сколько раз за последние 2 тысячи лет новый год начинался с понедельника.

Помимо вычислительного дара Орландо приобрел еще и феноменальную память. Он в мельчайших подробностях помнит события всех дней, прожитых после удара по голове.

В 1994 году молния попала прямо в голову хирургу-ортопеду Тони Цикориа (Tony Cicoria). После чего у того появилось непреодолимое желание музицировать. Хирург стал играть на пианино. Сначала исполнял с мелодии, которые когда-то слышал. Но вскоре переключился на собственные произведения, которые непрерывно «звучали» у него в голове. Свою первую композиция он назвал «Соната для молнии»

Сегодня Тони и пианист, и композитор, и практикующий хирург.

А вот давнишняя история: про Эдварда Майбриджа (Eadweard Muybridge) – книготорговца из Сан-Франциско. Летом 1860 года он на полном ходу выпал из конной повозки. Очнулся через 9 дней в больнице. Выйдя, забросил книготорговлю и стал фанатично фотографировать - делал иной раз по сотне снимков в день.

Эдвард быстро обрел известность как фоторепортер, а потом и как изобретатель. На его счету 10 патентов, полученных за 20 лет.

Майбридж первым придумал снимать движущиеся объекты несколькими камерами, фиксируя через равные промежутки времени отдельные фазы движения. Тем самым он получал серию снимков - эдакую раскадровку, которая позволяла разглядеть не уловимые для глаза подробности.

Метод Майбриджа, названный хронофотографией, стал прообразом современного кинематографа.

«Синдром саванта» - такой диагноз ученые ставят Майбриджу, Пэджетту и другим людям, мозги которых претерпели очевидную трансформацию. Сам этот термин происходит от французского слова savant — мудрец.

Однако «мудрецами» становятся далеко не все ушибленные. Синдром встречается крайне редко. Достоверными считаются чуть больше двух десятков случаев – из числа описанных, конечно.

ОТКУДА ЧТО БЕРЕТСЯ

Синдром саванта

Что такого необычного происходит в ушибленной голове? В результате чего люди начинают демонстрировать нечто из ряда вон выходящее? Проявлять способности, которым они раньше не обладали? Делать то, что прежде не умели, чему никогда не учились? Ученые теряются в догадках. Но кое-какие идеи все же имеют.

Джейсона Пэджетта, к примеру, обследовала Берит Брогаард (Berit Brogaard) – профессор-невролог из университета Майами (University of Miami) и руководитель собственной лаборатории во Флориде (Brogaard Lab for Multisensory Research, Florida). Женщина обнаружила у него синестезию - состояние смешения чувств. Или, выражаясь научно, нейрологический феномен, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе вызывает автоматический, непроизвольный отклику в другой.

Одни синестетики – так называют людей, страдающих синестезией - ощущают запах слов, другие слышат цвета, третьи буквально кожей чувствуют звуки. Кто-то видит цифры исключительно окрашенными, а для кого-то цветными становятся дни недели.

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) продемонстрировала: особенность синестезии Пэджетта в том, что он чувствует формулы – будто бы они реальные предметы. Происходит такое потому, что зрительная кора его мозга работает одновременно с тем отделом, который отвечает за математические вычисления. Чего у «нормальных» людей не наблюдается.

Вероятней всего синестезия и добавила ума ушибленному продавцу мебели. Профессор Брогаард полагает, что этот нейрологический феномен мог возникнуть за счет поврежденных нервных клеток. Погибая, они выделяют молекулы сигнальных веществ, которые усиливают активность нейронов в других областях мозга. В результате могут появиться новые связи – там, где они не предусмотрены. И, как следствие, возникнуть необычные ощущения и нестандартное мышление.

Ко всему прочему новые связи способны стимулировать соседние участки мозга. И если среди них попадутся те, которые отвечают за определенные навыки и способности, то они – эти навыки и способности – вполне могут появиться.

Из другой гипотезы следует, что травма каким-то образом подавляет активность левого полушария, которое, как известно, упорядочивает информацию, блокируя все нестандартное, возникающее в правом полушарии.

Не исключено, что удар слева в некое «нужное место» снимает блокировку. Или делает ее менее строгой. В результате чего правая часть мозга начинает работать эффективнее, помогая раскрыться внутренним талантам человека. Особенно творческим.

Чудо ксеноглоссии

Просто очевидно, что синдром саванта и ксеноглоссия – «одного поля ягодки». Ведь и для того, и для другого необходимо удариться головой. Или пережить инсульт. Отличаются феномены лишь тем, что научных объяснений ксеноглоссии просто нет.

Из псевдонаучных объяснений наиболее популярно следующее: у «полиглотов» активизируется так называемая генетическая память. Каким-то образом становится доступной информация, накопленная в ДНК предыдущими поколениями, в числе которых могли быть лица иной национальности. Но доказательств этого никто пока не предоставил.

Есть и совсем уж фантастическая гипотеза: внезапно полученные знания неизвестных прежде языков - это память о прошлых жизнях. То есть свидетельства реинкарнации. Или переселения душ. Столь мистические представления, кстати, отстаивал весьма серьезный ученый - американский биохимик и психиатр канадского происхождения Ян Стивенсон (Ian Pretyman Stevenson ) из Виргинского университета (The University of Virginia School of Medicine).

За 40 лет экспедиций по миру он исследовал около 3 тысяч случаев ксеноглоссии и нашел не менее 20 таких, в достоверности которых не сомневался. Потому что добыл документальные подтверждения тех событий из прошлой жизни, о которых рассказывали вспомнившие о них.

Мистика и загадки, объединяющие оба феномена, дают ученым, исследующим синдром саванта и ксеноглоссию, право высказывать предположение, от которого голова идет кругом. Де, не исключено, что каждый человек изначально наделен сверхъестественными способностями. И где-то в мозгу – в нашем живом гаджете феноменальной мощности - загружены особые программы, которым и места-то много не надо. Одни подобны «Яндексу-переводчику», другие - «включают гения», третьи - открывают доступ к тем или иными талантам. Порой – к нескольким сразу. И всё благодаря ударам по голове. Каким-то загадочным образом они запускают что-то из имеющегося «софта». Случайно. Методом тыка, что называется.

От чего поумнели наши далекие предки?

Некоторые антропологи отводят травмам головы решающую роль в эволюции наших далеких – обезьяноподобных - предков. Предки из числа тех, которые несколько миллионов лет назад проживали на деревьях, падали с них время от времени. Ударялись и об ветки и об землю. Ушибали головы. И постепенно умнели. Потому что от шишек, которые они набивали увеличивался мозг. Это – не шутка. Подобная теория и в самом деле существует. Ее, к примеру, отстаивал известный австралийский антрополог Раймонд Дарт (Raymond Arthur Dart ) открывший австралопитека.

Кстати, а что если и древнерусский обычай бить провинившихся отпрысков деревянной ложкой по лбу оказывал благотворное интеллектуальное воздействие? Совсем не исключено. Кто знает, может быть именно от этого мы теперь такие умные.

Наши прародители часто ушибали головы. От чего умнели. Есть такая теория.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удар, еще удар и вот...

Еще 4 года назад британские ученые экспериментально доказали: электрическая стимуляция мозга многократно усиливает математические способности.

Доктор Рой Кадош (Dr Roi Cohen Kadosh), нейрофизиолог из Оксфордского университета (Oxford University’s department of experimental psychology) наносил добровольцам удары слабым электрическим током по голове. И те начинали быстрее и точнее выполнять в уме арифметические действия…

