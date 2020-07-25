«Сбросил 8 килограммов»: Сергей Лазарев рассказал, как похудел на карантине

Сергей Лазарев появился на концерте звёзд «Русского радио» загоревший и буквально излучающий хорошее настроение. После изоляции, которую провёл с любимыми детьми, артист уже успел отдохнуть в Сочи и даже выпустить новый хит «Я не могу молчать». А этим вечером Лазарев пел в Лужниках в необычном формате: вместо концертной площадки - парковка, вместо зрительских кресел - сиденья автомобилей (гости допускались только на машинах), а вместо оглушающего звука из огромных динамиков - радиоволна в машине. Вот так с учётом новых коронавирусных реалий теперь проходят массовые мероприятия.

За кулисами Лазарева с нетерпением ждали репортёры, хотя особым вниманием прессу он обычно не балует. До перерыва на карантин певец предпочитал убегать с концертов сразу после выступления, чтобы не отвечать на многочисленные вопросы о личной жизни. Но на этот раз артист все-таки вышел к камерам и охотно общался со СМИ.

- Я не просто сохранил форму - я похудел на 8 килограммов, - ответил Сергей на комплимент по поводу его эффектных пляжных фото в Инстаграме. - Дело в том, что сначала на карантине я стал набирать вес. И тогда взял себя в руки, скорректировал питание. С тренировками я особо не усердствую, только правильное питание и бег.

lazarevsergey Ну короче, надо срочно возвращаться в эту форму))) хватит сопли жевать залы открылись, все на спорт!!! Я уже))) #сергейлазарев #лазарев

- Вам не обидно, что молодые артисты - Моргенштерн, модные рэперы - пишут хиты за час? Вы ведь столько времени и денег на это тратите.

- Знаете, я с улыбкой смотрю за тем, что происходит сейчас в шоу-бизнесе. За новыми артистами - как они взлетают и тут же падают. Я на сцене уже более 20 лет, многое прошёл. И есть большая армия фанатов, которые слушают меня долгое время. Есть разные веяния моды, сейчас вот такое. Все проходит, все меняется, но я понимаю, что есть незыблемые столпы в шоу-бизнесе, которые будут всегда. Надеюсь, что за 20 лет я уже стал таким столпом и могу никак не реагировать на то, куда катится музыка. Я свои хиты очень тщательно готовлю к выходу, почти ювелирно. Не на коленке.

- А может, вам какую-то модную коллаборацию придумать с молодёжью, которая наступает на пятки?

lazarevsergey Супчик из Лазарева на самом деле это чан с горячеи водои , в котором релаксуешь после 2 часов бани. Вообще, я впервые каи фанул от бани именно тут в Сочи! Потому что это был целыи ритуал! И нигде подобного я не видел и не посещал! Арома баня, купание в родниковои воде, массажи , дубовые и березовые веники, песни, медитация! Ох, все было! Настоящее очищение! По полнои программе!! Каи ф! а вы любите Баню!? #сергеи лазарев #лазарев #отдых #баня

- У молодёжи свой путь, а я все-таки артист средних лет. Работаю на свою аудиторию и ей не изменяю.

Напомним, 37-летний Лазарев выступает на сцене с девятилетнего возраста. В 12 его взяли в известный на всю страну ансамбль «Непоседы», а с 18 лет он уже пел в «Smash!» с Владом Топаловым.

Между тем, многие артисты «старой гвардии» уже давно не гнушаются переформатироваться под юную аудиторию. Так, Филипп Киркоров, когда-то взорвавший эфир со скандальной «Ибицей», на днях записал дуэт с бойфрендом Ольги Бузовой, блогером Давидом Манукяном.