Вячеслав Малафеев - о золотом дубле «Зенита»: «В следующем сезоне будет намного сложнее»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с «Комсомолкой» впечатлениями от победы сине-бело-голубых в Кубке России и золотого дубля команды Семака. Также Малафеев рассказал, почему следующие сезоны для «Зенита» будут сложнее и что нужно сделать команде, чтоб оставаться на вершине российского футбола.

«Всё циклично: 10 лет назад «Зенит» в Ростове обыграл «Сибирь» в сложном матче. Тогда тоже всё решил одиннадцатиметровый. Сегодня «Зенит» заслуженно стал обладателем Кубка и сделал золотой дубль в этом сезоне.

«Химки» были достойным соперником: хорошо оборонялись, доставили много хлопот. Но для «Зенита» всё закончилось продуктивно, и это радует. Хотя это был настоящий кубковый матч, где каждый мог выиграть. Когда противостояние в один матч, есть риск, что явный фаворит может не полностью реализовать свой потенциал.

Следующей мотивацией станет Лига Чемпионов. В следующем сезоне будет намного сложнее и с точки зрения мотивации, и соперники укрепятся. В этом сезоне «Зенит» выглядит явно сильнее всех. «Зенит» и был сильнее на две-три головы, но и соперники не доставили хлопот.

Всё зависит от того, сохранит ли «Зенит» этот состав? Он способен выигрывать и следующий сезон. Но предстоящий футбольный год точно будет другим, он будет сложнее. Такого запаса прочности не будет. Соперники будут настраиваться на «Зенит» по-другому.

Может, и нужно поменять состав, потому что победами насыщаешься. А тот, кто придёт, захочет доказывать всем свою состоятельность. Плюс, у многих игроков заканчиваются контракты».