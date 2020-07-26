Лариса Гузеева стала новой ведущей на "Доме-2"

Лариса Гузеева пришла на "Дом-2". На популярном телепроекте звезда составит компанию Владу Кадони, Ксении Бородиной, Ольге Бузовой и Андрею Черкасову. Гузеева в эфире скандального шоу появится с 1 сентября.

Не так давно на "Доме-2" был объявлен кастинг нового ведущего. Сообщалось, что он должен будет заменить Андрея Черкасова, который решил по собственному желанию покинуть шоу и уйти из проекта. Однако вместе него поляну покидает Антон Беккужев.

Последний должен был помогать на Сейшельских островах. Однако из-за его мягкого характера и неопытности молодой человек не пользовался авторитетом у участником скандальной телестройки.

И вот на днях стал известен результат кастинга. Оказалось, что новой ведущей "Дома-2" стала Лариса Гузеева. Она более десяти лет ведет передачу "Давай поженимся!". Как передает dom2tv.ru, Лариса Андреевна согласилась прийти на проект за хорошее вознаграждение.

На Сейшелы вместо Антона она не полетит. В командировку собираются отправить Влада Кадони. Гузеева будет вести шоу "Бородина против Бузовой".

Организаторы не сомневаются, что Ларису Андреевну, которая много лет работает на телевидении, ждет успех. У нее хорошо подвешен язык, и она может сделать дискуссию по-настоящему острой. Кроме того, 60-летняя артистка имеет богатый жизненный опыт, которым может поделиться с участникам телестройки.