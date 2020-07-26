«Мужу я лысая понравилась!»: Наталья Подольская – об экспериментах со внешностью и с Владимиром Пресняковым

Наталья Подольская постепенно возвращается к концертам после карантина. На днях артистка запремьерила клип «Плачь», где ее мало кто узнал – Подольская в кадре совсем лысая. Не важно, что это пластический грим – и муж, и поклонники удивились по-настоящему. Такие эксперименты идут на пользу и личным отношениям тоже. Между прочим, Наталья Подольская и Владимир Пресняков этим летом отмечают оловянную свадьбу – 10 лет назад пара поженилась. Мы поговорили с Наташей о работе, и о муже, конечно.

- Не опасались примерять образ побритой налысо женщины? Артисты некоторые отказываются сниматься из-за суеверий - к примеру, в гробах. С вашим образом тоже не самые приятные ассоциации. Что сказал муж, когда увидел жену лысой?

- Я стараюсь не мыслить стереотипами. Конечно, есть вещи, на которые я не решусь в плане эксперимента. Но мне наоборот всегда было интересно увидеть себя лысой. Лысыми бывают не только из-за болезни (в вопросе ведь намек на это). Есть, к примеру, очень стильная прическа короткостриженный ежик. Рада что примерила новый образ, мне кажется, благодаря лысой голове, черты лица стали более яркими – «вылезли» скулы, губы. Кто-то назвал меня инопланетянкой. Мы хотели подчеркнуть момент, когда женщина, пережив страдания, хочет обновить жизнь, и начинает с прически, чтобы пойти дальше по жизни красивой и уверенной в себе. Володе я понравилась в этом образе. Муж всегда поддерживает, и это придает мне сил и уверенности.

Этим летом Владимир Пресняков и Наталья Подольская отмечают оловянную свадьбу — 10 лет назад сыграли свадьбу.Фото: Личный архив

- Клип ваш сложный в производстве, стильный. Это затратное удовольствие для артиста. Это имиджевая история в первую очередь для артиста? Что дают артисту просмотры, скачивания? Как и во что это монетизируется в итоге?

- Съемки клипа каждый раз выливаются в создание мини-фильма. Конечно, это затратная история. Но просмотры и скачивания дают нам популярность песен, а в дальнейшем – концерты, востребованность артиста. Да, съемки клипов - большая затратная часть в моей работе, но без этого никак. Они важны и нужны. Плюс это приносит большое удовольствие.

- Вот вы поете этим летом о неразделенной любви. Многие думают, что у замужних женщин уже нет любовных переживаний. Но они-то есть. Просто иного качества. Расскажите, как вас заставляет супруг поволноваться?

- В моей жизни были несчастные истории, когда я была влюблена - а в меня нет. Переживала, почему он не звонит, искала случайных встреч, боялась пропустить звонок. Поэтому понимаю о чем пою, хотя все эти история случались в юные годы. Но даже ссоры, которые иногда все равно случаются в семейной жизни, тоже ведут к разным переживаниям – в том числе и о том, что со мной будет если мы расстанемся. Но надеюсь, что этого не произойдет.

В клипе Подольская в новом образе — пандемия диктует моду на маски.Фото: Личный архив

- Устраиваете с мужем свидания?

- У нас с Володей есть определенная схема свиданий, которая с годами трансформировалась: теперь мы сначала идем в кино, а потом в ресторан. Раньше могло быть наоборот. Но мы поняли, что после плотного ужина в ресторане до кино дело может не дойти - захотим скорее домой, под одеяльце и включим там фильм. Теперь мы все реже куда-то выбираемся, потому что стремимся быть с сыном. Но иногда я стучу кулачком по столу и говорю: «Все! Ты меня должен пригласить на свидание». Володя старается удивлять меня каждый раз новым местом, и получаются замечательные вечера, я их очень ценю.

- Онлайн режим как изменил быт и рабочий график - возобновляются ли графики выступлений, как и что планируете?

- Вот только об этом с мужем говорили. В любой профессии случаются «гонки», моменты работы на износ. На карантине мы впервые за долгое время отдохнули от своей артистической гонки, которая очень выматывает. Поэтому с психологической точки зрения прекрасно расслабились. Потихоньку возобновляется рабочая жизнь, хотя у меня остался страх перед коронавирусом - очень не хочется им болеть. Возобновляются какие-то съемки, концертов пока крайне мало – в вялом режиме появляются выступления в августе и сентябре.

Наталья Подольская - Плачь Премьера клипа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Женила его на себе": Подольская рассказала о жизни с Пресняковым

Но певец признался, что влюбился в Наталью практически сразу (подробности)

"Безумно волнуемся": Наталья Подольская ради любви к сыну решилась на новое испытание

Нового члена семьи ждать осталось совсем недолго (подробности)