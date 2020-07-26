Наряды звезд на "автопати": экстремальное декольте Лорак, Плетнева в ремнях и Елка с голым животом

Концерт на парковке под гул клаксонов - такого опыта у большинства артистов, выступавших вчера в "Лужниках", точно еще не было. Чтобы не подвергать зрителей коронавирусному риску, организаторы позвали народ на машинах: видеть звезд можно было на огромной сцене, а слышать - в динамиках своего авто, настроившись на нужную радиоволну.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792653" frameborder="0"></iframe> Концерт Русского радио в Лужниках.Иван МАКЕЕВ

Для гостей такой формат оказался даже удобнее обычных кресел в зале - тут тебе и танцы, и даже пикник под хорошую музыку.

Зриетели шоу устроили танцы на парковке.Фото: Иван МАКЕЕВ

Открыл концерт Николай Басков, заметно постройневший на карантине. Последние несколько месяцев, по словам артиста, он ничего не ел - "только траву щипал" и пил по 4 литра (!) воды в день. Результат превзошел все ожидания: минус 16 кило и с десяток лет впридачу.

Николай Басков похвастался новой фигурой.Фото: Иван МАКЕЕВ

Артик и Асти.Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот Ани Лорак, представшая перед камерами в серебристом комбинезоне с глубоким декольте до пояса, заявила, что поправилась на изоляции.

- Но слава богу, все ушло в правильные места, - подмигнула певица репортерам, продемонстрировав пышную грудь и осиную талию. - Все эти месяцы я сходила с ума дома, пережила такой стресс - без зрителей, без аплодисментов. Зато за это время я стала супермамой. Няни мои уехали, и я осталась одна на хозяйстве - готовила, стирала, убирала. Так что теперь могу работать няней!

Певица Ханна.Фото: Иван МАКЕЕВ

Ани Лорак бросилась к журналистам с объятиями.Фото: Иван МАКЕЕВ

В "голых" нарядах появились и другие фигуристые звезды - Елка и Анна Плетнева из группы "Винтаж". Первая похвасталась идеальным прессом, а вторая - точеными бедрами, затянутыми в костюм, не предполагающий нижнего белья. И это - после рождения троих детей!

Альбина Джанабаева.Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Елка.Фото: Иван МАКЕЕВ

Анна Плетнева, группа "Винтаж".Фото: Иван МАКЕЕВ

Виктория Талышинская, которую зрители много лет видели в составе дуэта "Непара", в этот вечер познакомила публику с новым партнером - Владимиром Курто. После скандального расставания с Александром Шоуа, который отобрал у певицы права на старые хиты и название, она все равно осталась на сцене - теперь уже в дуэте "2 ОКеана" и с новыми песнями.

Виктория Талышинская с партнеом по группе "2 ОКеана".Фото: Иван МАКЕЕВ

Владимир Пресняков.Фото: Иван МАКЕЕВ

Модная звезда Юлия Зиверт, которая теперь выступает хедлайнером на всех концертах, призналась, что никакой конкуренции с именитыми звездами не чувствует.

- "Старая гвардия" меня тепло приняла, за что я им очень благодарна, - рассказала певица.

Юлия Зиверт.Фото: Иван МАКЕЕВ

Зрители шоу "LIVE & DRIVE".Фото: Иван МАКЕЕВ

А Дима Билан, в отличие от коллег, общаться с прессой не стал.

- Простите, но я немножко боюсь, - извинился Билан и практически убежал от прессы, прикрываясь медицинской маской.

Дима Билан.Фото: Иван МАКЕЕВ

Пикник на концерте.Фото: Иван МАКЕЕВ