Коронавирус у Насти Ивлеевой и Элджея: маму тоже заразили
Несколько дней назад Настя Ивлеева опубликовала в блоге видео, в котором объявила о том, что она заболела коронавирусрм. Во время семейного ужина блогерша сидела в медицинской маске. С юмором она заявила, что у нее Covid-19. Однако тогда никто ее словам не поверил. Звезде пришлось сделать еще одно сообщение.
"Мой муж и я заболели Covid-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!", - заявила Настя Ивлеева.
На вопрос поклонников: "А мама тоже заболела?", девушка ответила утвердительно. "Да, вся семья заболела", - написала она в комментарии к сообщению.
В свою очередь, Элджей также подтвердил болезнь. "У меня корона, значит я король. А если я король, значит у нас есть будущее", - с юмором отреагировал рэпер на диагноз.
Ивлеева пообещала держать публику в курсе событий и рассказать подробности болезни, симптомы и то, как они поняли, что заразились, чуть позже. При этом буквально сутки назад Настя делилась тем, как проходит ее пятница.
Вероятно, уже тогда блогерше было не очень хорошо. "Проснулась в 13:00, поела, пару часов лежа уделила Интернету. Уснула, проснулась, поела, попила. Снова в кровати. Планирую посмотреть серию и спать", - писала она.
Чуть ранее во время семейного ужина Ивлеева рассказала, почему сидела за столом в маске: "В маске я, потому что болею, естественно, коронавирусом. Другим нынче не модно". Однако именно тогда Настей никто не поверил, решив, что она шутит.
Меж тем в настоящее время в группе риска заразиться находится брат рэпера и свекровь Ивлеевой. На днях Элджей купил своей маме машину за три миллиона.
Тревожно и за Николая Баскова. Неделю назад золотой голос России подарил родительнице Насте раковину.
Кроме того, на протяжении всего месяца семья Узенюков проводила вечеринки с салютами и стрельбой из автомата Калашникова по случаю годовщины свадьбы и дня рождения Элджея.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Настя Ивлеева: досье KP.RU»