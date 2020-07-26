Коронавирус у Насти Ивлеевой и Элджея: маму тоже заразили

Несколько дней назад Настя Ивлеева опубликовала в блоге видео, в котором объявила о том, что она заболела коронавирусрм. Во время семейного ужина блогерша сидела в медицинской маске. С юмором она заявила, что у нее Covid-19. Однако тогда никто ее словам не поверил. Звезде пришлось сделать еще одно сообщение.

"Мой муж и я заболели Covid-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!", - заявила Настя Ивлеева.

На вопрос поклонников: "А мама тоже заболела?", девушка ответила утвердительно. "Да, вся семья заболела", - написала она в комментарии к сообщению.

_agentgirl_ Мой муж и я заболели Covid-19

В свою очередь, Элджей также подтвердил болезнь. "У меня корона, значит я король. А если я король, значит у нас есть будущее", - с юмором отреагировал рэпер на диагноз.

Ивлеева пообещала держать публику в курсе событий и рассказать подробности болезни, симптомы и то, как они поняли, что заразились, чуть позже. При этом буквально сутки назад Настя делилась тем, как проходит ее пятница.

Вероятно, уже тогда блогерше было не очень хорошо. "Проснулась в 13:00, поела, пару часов лежа уделила Интернету. Уснула, проснулась, поела, попила. Снова в кровати. Планирую посмотреть серию и спать", - писала она.

Чуть ранее во время семейного ужина Ивлеева рассказала, почему сидела за столом в маске: "В маске я, потому что болею, естественно, коронавирусом. Другим нынче не модно". Однако именно тогда Настей никто не поверил, решив, что она шутит.

Меж тем в настоящее время в группе риска заразиться находится брат рэпера и свекровь Ивлеевой. На днях Элджей купил своей маме машину за три миллиона.

Тревожно и за Николая Баскова. Неделю назад золотой голос России подарил родительнице Насте раковину.

Кроме того, на протяжении всего месяца семья Узенюков проводила вечеринки с салютами и стрельбой из автомата Калашникова по случаю годовщины свадьбы и дня рождения Элджея.