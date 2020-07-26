2020-07-26T14:15:24+03:00
Звезды

На «Доме-2» всплеск рождаемости: беременные участницы шоу зарабатывают больше коллег

Звезды телестройки умеют делать деньги из своего интересного положения
Ирина ВИКТОРОВА
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Саша Черно на проекте четвертый год — построила любовь, нашла мужа, скоро станет мамой. Одна из самых скандальных участниц получает меньше 100 тыс. руб. в месяц.Саша Черно на проекте четвертый год — построила любовь, нашла мужа, скоро станет мамой. Одна из самых скандальных участниц получает меньше 100 тыс. руб. в месяц.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Давно такого не было – и вот опять: на «Доме-2» сразу пять участниц готовятся стать мамами. Самым ярким героиням оплачивают роды в престижных клиниках (хотя чаще договариваются о ведении беременности по бартеру – за рекламу), они получают рекламные контракты, больше эфирного времени, улучшенное питание. В общем, массу привилегий.

Звезда проекта 43-летний Степан Меньщиков весной вернулся в очередной раз на шоу с новой невестой 40-летней Ангелиной. Жена у Степы беременна, а это означает автоматом вип-условия. То есть улучшенные условия проживания, включая питание. Недавно в приватной беседе один из «старичков» проекта нам рассказал, что за последние пару лет продукты на поляне подешевели: мол, стали кормить участников «не элиткой, а обычной колбасой». А вот беременным – все самое лучшее, как детям. Кроме того, пара Степы и Ангелины участвует в конкурсе «Дома-2» - свадьба на миллион. Так что могут выиграть крупную сумму, чтобы устроить на нее торжество. Ну и ежемесячная зарплата у участников, которые ожидают прибавления, больше привычной. По слухам, Степан Меньщиков получает около 150 тыс. руб. в месяц. У менее звездных героев гонорары раза в два меньше.

Степан Меньщиков опять на «Доме-2» — теперь с беременной женой. Говорят, что Степа зарабатывает в месяц не меньше 150 тыс. руб. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Степан Меньщиков опять на «Доме-2» — теперь с беременной женой. Говорят, что Степа зарабатывает в месяц не меньше 150 тыс. руб.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Саша Черно, Анна Левченко, Настя Паршина нашли свою любовь на «Доме-2» и готовятся стать мамами. А беременная Ирина Пингвинова с отцом будущего ребенка Дмитрием Чайковым сейчас на второй площадке телешоу на Сейшельских островах, где героине «Дома-2» оплачивают наблюдение у лучших местных врачей. Аккаунты в социальных сетях участников проекта пользуются популярностью у зрителей «Дома-2», а доходы от коммерческих размещений контролируют менеджеры компании, отчисляя героям лишь определенный процент. Как, впрочем, и за любое участие в рекламе. Несмотря на такие условия, беременные участницы «Дома-2» имеют гораздо больший доход, чем многие будущие мамочки. Плата за эта известна всем – выставлять напоказ личную жизнь, рассказывать о всех нюансах беременности в телеэфире, ну и подогревать внимание телезрителей скандалами и интригами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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