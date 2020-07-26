Обвиненный в домогательствах Гоша Куценко наконец прервал молчание

Спустя несколько дней после скандала его главный герой - женатый актер Гоша Куценко, уличенный в "приставаниях" к девушке, которая годится ему в дочери, наконец решил объясниться в публикой. В своем Инстаграме артист опубликовал коротенькое видео со своей версией событий.

- Я скажу одно: каждый пиарится, как может. Что примечательно, мы уже год пишем сценарий на тему харассмента в нашем мире кино, и я, как никто, в этой теме. Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод, - лаконично высказался "антикиллер".

Напомним, на днях артиста обвинила в домогательствах молодая блогерша из ТikTok по имени Алина. Девушка, которая выступает за феминизм и чайлдфри (по-русски говоря, бездетность), записала для своей 30-тысячной аудитории видео, в котором рассказала о знаках внимания от Гоши Куценко. По ее словам, он сам ей написал и позвал на чашечку чая в пятизвездочный отель. И хотя речь шла о том, чтобы пообщаться в ресторане, а не в номере гостиницы, молодая феминистка восприняла это как оскорбление.

goshakutsenko Гоша Куценко отреагировал на обвинения в харассменте

- Я предприняла попытку вытащить его из отеля в бар, кафе, ресторан, чтобы чувствовать себя безопасно, он, разумеется, отказался - палево, - поведала девушка понятным для соцсетей языком. - И вот вроде бы все отказались, и история должна закончиться, но не тут-то было. Я так понимаю, что у этого актера были на меня какие-то планы, потому что он начал жестко манипулировать в течение четырех следующих часов.

- "А ты точно не хочешь к нам? Здесь так весело, мы все тебя так ждем", - кривляясь, изобразила блогерша. - Но самым мерзким оказалось сообщение: "Тут так вкусно!". Серьезно, это аргумент, чтобы я приехала?

Показала девушка и переписку с Гошей Куценко.

- Я же не в номер тебя приглашаю, а в место, известное своей встречабельностью, - с юмором зазывал девушку актер. - Тут ТВ снимает. Это не местечко для секс-туризма. Просто хотел спокойно посидеть...

Кстати, Гоша Куценко сам разрешил блогерше раскрыть его имя и опубликовать сообщения. И хотя девушка добилась огласки, о которой так мечтала, результатом шумихи она осталась недовольна. Якобы ее слова переврали.

- Я не обвиняла никого в домогательствах. Речь шла о манипуляторстве своим положением, это разные вещи. Манипуляторство - низко и ненормально, домогательство - противозаконно, - разъяснила Алина. - Я пожалела о том, что выложила видео. Урок понят, подобными вещами делиться больше не буду.

Между тем, общаться с прессой оба участника скандала категорически отказываются.

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