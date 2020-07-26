"Болеет вся семья": Настя Ивлеева раскрыла подробности заражения коронавирусом

Сообщение Насти Ивлеевой о том, что она и ее супруг рэпер Элджей заболели коронавирусом, вызвало бурную дискуссию в блоге звезды. Часть поклонников не верят в то, что кумиры подцепили заразу. Другие переживают за любимцев, желая им выздоровления. Чтобы развеять все сомнения, Настя рассказала о том, как заболела.

"Итак, мои хорошие! Я не знаю, существует этот Covid, не существует, я не знаю и не вникаю ни в какие заговоры и мировые перевороты. Врачи! сказали: «Вы болеете Короной!». Все! Значит я болею! Или мне стоило крикнуть в лицо медику: «Короны не существует!» и убежать. Так что оставьте эти разбирательства для форумов и спецсайтов, где люди выговариваются. Тут не надо", - обратилась Настя Ивлеева к поклонникам.

По ее словам, факт остается фактом. "Есть болячка, будем лечить. Я поделилась новостью с подписчиками, потому что я обязана сидеть дома минимум две недели. Так или иначе без смены локаций начали бы поступать вопросы", - отметила блогерша.

После чего она подробно раскрыла то, как вся ее семья заразилась Сovid-19. "Проявился как обычное простудное недомогание у Леши. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день четвертый или пятый. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды. У родителей вообще все топ было. Единственное, у отца Леши тоже произошла потеря вкуса", - поделилась Ивлеева.

Рэпер Элджей - Алексей УзенюкФото: Борис КУДРЯВОВ

Все пошли и сдали тест. Выяснилось,что у половины семьи есть ковид, у половины - нет. "Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи! В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали!", - уточнила Настя.

Она и Элджей переживают за близких. "Главное, чтоб у родителей не было никаких осложнений. В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники. Что принимать и как, - мы знаем! Мы находимся под наблюдением врачей 24/7! Так что, можно без советов, но все равно спасибо! Теперь наш дом называется Coronavirus house", - резюмировала звезда.