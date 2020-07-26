2020-07-26T16:57:07+03:00
Спорт

Федор Смолов едет в Турцию. Но не отдыхать

30-летнего нападающего сватают в стамбульский клуб "Фенербахче"
Глеб ГУБАРЕВ
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Если Федор поедет в Турцию, позагорать ему точно не удастся.Если Федор поедет в Турцию, позагорать ему точно не удастся.Фото: Instagram.com
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Концовку сезона один из самых популярных российских футболистов провел в испанской "Сельте", где в 14 матчах забил 2 мяча - по одному "Реалу" и "Барселоне". Права на футболиста по-прежнему принадлежат "Локомотиву". Но не исключено, что он продолжит играть за пределами страны. Новость о том, что Россия открывает с 1 августа авиасообщение с Турцией совпала с разговорами о возможном переезде Федора в стамбульский клуб "Фенербахче". Якобы уже состоялись предварительные переговоры представителей футболиста и руководителей клуба.

"Фенербахче" - одна из самых популярных команд Турции, становившаяся чемпионом страны 28 раз. Клуб - лидер по этому показателю, правда, в Европе команда ничего не выигрывала, поэтому в какой-то степени "Фенербахче" можно сравнить с московским "Спартаком", у которого тоже максимальное количество домашних чемпионств при отсутствии европейских трофеев.

Для Смолова этот клуб может стать восьмым в карьере: прежде он выступал за московское "Динамо", голландский "Фейеноорд", "Анжи", "Урал", "Краснодар", "Локомотив" и "Сельту".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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