Врач рассказала, в каких овощах найти полезную клетчатку

Один из главных постулатов ЗОЖ – какой бы системы питания не придерживался, клетчатку нужно обязательно есть! От нее зависит правильное пищеварение. Именно ей питаются в кишечнике микроорганизмы, заставляющие нас вырабатывать гормон удовольствия и хорошего настроения. Крепкий иммунитет тоже напрямую зависит от того, насколько отлаженно работает пищеварение (а это невозможно, если в пище слишком мало клетчатки).

А где ее, эту клетчатку, искать? В общем-то виде понятно: овощи, фрукты и зелень, цельнозерновая мука. Но, оказывается, не каждый овощ – кладезь клетчатки! Где ее брать, нам рассказала врач-гастроэнтеролог высшей категории, заведующая Консультативно-диагностическим отделением КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра, кандидат медицинских наук Валентина Лупанова.

Клетчатка – это компонент растительной пищи, грубое волокно, которое не переваривается в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Она участвует в нормальном переваривании еды, формируя пищевой комок, который движется по кишечнику.

При задержке стула, запорах, первое, что необходимо предпринять – пересмотреть свой рацион и включить в пищу максимум продуктов, богатых клетчаткой.

Большое количество клетчатки содержат: пшеничные отруби, свёкла, морковь, кабачки, тыква, курага, инжир и чернослив, а также белокочанная капуста, фасоль, горошек.

Репа, редька, лук, чеснок, редиска, зелень тоже богаты клетчаткой, однако в них есть еще и эфирные масла, которые повышают кислотность. Так что, если есть проблемы с желудком, гастрит, например, то налегать на эти овощи и зелень надо осторожно.

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КАК ЛЕЧИТЬ ЗАПОР

Часто люди занимаются самолечением запоров, принимая препараты, стимулирующие опорожнение кишечника. Они действуют быстро, но использовать их на постоянной основе нельзя. Такие препараты вызывают привыкание и потом восстановить нормальный стул очень сложно.

Что нужно сделать?

- Убедитесь, что пьете достаточно воды (не менее 2 л в сутки);

- Включите в пищу продукты, богатые клетчаткой (см. выше);

- Повысьте свою физическую активность – начните гулять, поднимайтесь по лестнице пешком, делайте зарядку.

Только если это не помогает, идти к врачу за назначением слабительного.

- Сейчас в нашем арсенале имеются современные безопасные слабительные, не вызывающие привыкания, - говорит врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова. – Они подходят для постоянного приема. Однако перед началом приема этих препаратов необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, провести обследование, чтобы исключить серьезные заболевания, например, опухоль толстой кишки. Надо помнить, что прием слабительных без назначения врача может вызвать различные осложнения, в том числе кишечную непроходимость.

ВАЖНО

Какие популярные методы «оздоровления» могут навредить

1. Голодание с целью похудания может быть опасно. Если вы все-таки собрались голодать, то это стоит делать только под наблюдением врача. Перед стартом обязательно проводится обследование, при многих заболеваниях ЖКТ оно противопоказано. В настоящий момент существует множество методик снижения веса без такого стрессового для организма фактора, как голодание.

2. Процедура «чистки кишечника» также небезопасна. Перед ней нужно сделать колоноскопию, чтобы исключить полипы, опухоли, воспаление кишечника. При этих заболевания «очистка» противопоказана. Кроме того, она неблагоприятно влияет на микрофлору кишечника.

3. Нельзя пропускать без внимания такие симптомы, как снижение аппетита, беспричинное похудание, частые запоры, наличие крови в кале, любые боли в животе. Эти признаки требуют обязательной консультации специалиста. Если у ваших родственников были выявлены какие-либо онкологические заболевания органов пищеварения, то вам так же необходимо регулярно обследоваться у гастроэнтеролога.

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