Владимир Путин разъяснил Зеленскому Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на юго-востоке Незалежной. После того, как он просил объяснить ему Минское соглашение по пунктам, это было довольно неожиданно, но желание продолжать диалог - лучше, чем молчание.

Как сообщает сайт Кремля, президентами «подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса и констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы». Путин положительно оценил достигнутое накануне на заседании группы «согласование дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля». Но при этом заметил, что необходимо безусловное соблюдение договорённостей всеми участниками конфликта.

Путин еще раз напомнил об обязательствах, которые взяла на себя украинская сторона на саммите в «нормандском формате» в Париже в декабре прошлого года. И «охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования».

Президент России заявил, что недавние высказывания высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений Минских соглашений и необходимости его пересмотра, ставят под угрозу всю проделанную работу. Путин отметил, что позиция о безальтернативности Минска-2 должна быть подтверждена Киевом на деле.

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