Булочка с котлетой, покорившая мир: Гамбургер отмечает 120-летие

27 июля 1900 года Луис Лассен, иммигрант из Дании, приготовил и продал в своем ресторане самый первый гамбургер. Клиент хотел съесть что-то вкусное, и съесть это быстро. Луису пришла в голову идея поджарить котлету из говяжьего фарша и засунуть ее между двумя кусками хлеба, тоже поджаренного.

Ресторан этот до сих пор находится в городе Нью-Хэйвене, штат Коннектикут; когда на его месте в 1960-е решили возвести небоскреб, не только владельцы, но и жители города активно протестовали против сноса культового места. Битва шла десять лет. В итоге небоскреб все-таки построили, а здание ресторана разобрали по кирпичику и аккуратно воссоздали из этих же кирпичиков по адресу: 263 Crown Street. Это версия, которой придерживаются жители Коннектикута (и, например, Библиотека конгресса, где сто лет спустя, в 2000 году, официально зарегистрировали авторство Лассена).

Однако в течение ХХ века нашлось еще много людей, которые страстно хотели присвоить себе славу изобретателя главного национального блюда США. В Висконсине, например, каждый год торжественно проводится Бургер-фест.

Дмитрий Медведев и Барак Обама угощаются гамбургерами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При чем тут Гамбург?

А просто в XIX веке именно из гамбургского порта в Нью-Йорк отправлялось множество кораблей с эмигрантами. В Америке рестораны и забегаловки встречали их «стейками по-гамбургски» (то есть с котлетами из фаршированного мяса), которые вызывали приступы сладкой ностальгии по Старому Свету.

Кто бы и когда ни изобрел гамбургер, в 20-е годы он еще не пользовался в США широкой популярностью. Положение изменилось, когда предпринимателям Уолтеру Андерсону и Эдгару Уолдо Инграму пришла в голову идея открыть ресторан с пышным названием White Castle («Белый замок»). К 1931 году таких ресторанов по всей Америке было уже сто, и во всех меню было одинаковым. На дворе Великая депрессия, людям нужна дешевая еда, в качестве которой они уверены (в начале века на кухнях забегаловок царила антисанитария, в котлетах можно было обнаружить что угодно, но к 30-м Андерсон и Инграм уже могли гарантировать, что их гамбургерами никто не отравится). Так Америку начал захватывать фастфуд.

Ну а в 50-е началась эра «Макдоналдса», и гамбургер постепенно стал главной американской едой. (Кстати, интересно, что символом «Макдоналдса» изначально был повар Спиди, у которого вместо головы был гамбургер с нарисованными глазами, носом и улыбкой, и только в 60-е его заменили на клоуна Рональда).

Легендарные закусочные White CastleФото: Shutterstock

САМЫЕ СТРАННЫЕ РЕЦЕПТЫ

- В Лас-Вегасе есть ресторан Heart Attack Grill («Сердечный приступ гриль»). Там принципиально продают самую вредную и калорийную еду: картошку фри жарят на чистом растопленном сале, а среди бургеров есть один под названием «Восьмикратное шунтирование». Он весит примерно два кило, и в нем 19 900 калорий. Люди, весящие больше 160 килограммов, обслуживаются в этом ресторане бесплатно при условии, что предварительно пройдут взвешивание; официанты и официантки одеты докторами и медсестрами. Шутки шутками, а в 2012 году у одного посетителя прямо во время пожирания гигантского бургера случился сердечный приступ, его увезли в больницу.

В Лас-Вегасе есть ресторан Heart Attack Grill («Сердечный приступ гриль»), где продают самую вредную едуФото: EAST NEWS

- В 2014 году Ник Чипман из Милуоки придумал «Алфавитный бургер»: в нем 26 слоев, название каждого из продуктов начинается на новую букву английского алфавита. А - авокадо, B - бекон, C - cheese (сыр), D - Doritos (кукурузные чипсы) и так далее, вплоть до Z - zucchini (цукини). Впрочем, ни один ресторан этот концептуальный бургер в свое меню включить так и не рискнул.

- В филадельфийском ресторане PYT хвастались, что подают «самые безумные бургеры в США». Булочку там однажды рискнули заменить на слегка обжаренные комки спагетти. А однажды предложили посетителям бургер, где булочки были сделаны из желе с арахисовым маслом, а котлета замаринована в соусе шрирача с добавлением бананового пюре.

- Говядину (свинину, баранину) в бургерах иногда норовят заменить более экзотическим мясом. В кафе японского музея Orbi Yokohama в 2015 году начали подавать черный бургер с зажаренной целиком лягушкой. По утверждениям поваров, на вкус она как курица (для сравнения бургер подавался с кусочком настоящего куриного филе). А во Флориде можно найти бургеры с мясом аллигатора.

Официантки Heart Attack Grill одеты медсестрами.Фото: EAST NEWS

Как приготовить кофейный гамбургер

Среди претендентов на изобретение гамбургера - братья Фрэнк и Чарльз Менчесы. Будто бы в 1885 году они начали делать бутерброды с котлетами и для улучшения вкуса добавляли в фарш коричневый сахар и кофе. Вот современный рецепт от производителей кофейных капсул CRU Kafe (в России не продаются, но, естественно, можно взять другой кофе), где переосмысливается это достижение.

Существует множество необычных рецептов гамбургеров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г говядины, 75 г мелко нарезанного бекона, 2 нарезанные кольцами луковицы (предпочтительно шалот), 50 г муки, 25 г горчицы в порошке, 50 мл оливкового масла, 300 мл эспрессо, 2 ч. л. очень мелко нарезанного чеснока, 1 ч. л. очень мелко нарезанного острого перца, 1 ч. л. томатной пасты, 2 ч. л. коричневого сахара, 4 булочки для гамбургеров.

А также: 1/4 кочана красной капусты, 1/2 красной луковицы, 250 мл уксуса из красного вина, кинза, обжаренные кольца лука, майонез.

Налить в глубокую сковороду оливковое масло, разогреть.

Говядину обвалять в смеси муки и горчичного порошка, добавить соль и перец по вкусу. Подрумянить в сковороде со всех сторон. В сковороду добавить бекон и лук, обжаривать, помешивая, пока слегка не карамелизуются. Потом добавить чеснок, перец и томатную пасту, обжаривать, помешивая, еще 2 минуты. Потом влить эспрессо, добавить сахар и тушить под крышкой на маленьком огне 2,5 часа. Пока готовится, тонко нарежьте капусту и лук, залейте уксусом и оставьте мариноваться, тоже на два с половиной часа.

Мясо за время тушения должно размягчиться до такой степени, что его вилкой можно будет легко разделить на волокна. Разрежьте булочки и слегка поджарьте их на сковороде-гриль.

На каждую положите несколько листочков кинзы, затем мясо (оставив несколько капель кофейной подливки). Слейте уксус с капусты и лука, и положите их на мясо.

Если все-таки дождетесь итога многочасовой готовки, сверху на половинку булочки с котлетой положите еще немного кинзы и обжаренные луковые кольца, немного майонеза, и накройте второй половиной булочки.