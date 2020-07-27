Российские звезды в западных сериалах: от русских бандитов до "Нового папы"

Наше кино принято ругать, видимо, поэтому и актеров своих хвалим редко: мол, это звезды местечкового масштаба и национального разлива. А так ли это? Ведь российских артистов, попадающих в хорошие западные сериалы уровня «Американцев», «Нового Папы» или «МакМафии», с каждым днем становится все больше. Давайте поговорим о них поподробнее.

Еще некоторое время назад российских актеров практически невозможно было встретить в известных зарубежных сериалах. Герметичная западная среда не жалует нашего брата - даже на роль русских злодеев обычно берут сниматься поляков или румынов, произносящих реплики с диким акцентом. Однако в последнее время ситуация начала выправляться: все чаще молодых (и даже совсем юных) российских актеров стали звать в популярные западные проекты. Вот как это происходит.

Лянка Грыу («Американцы»)

В один из самых умных и интересных сериалов о противостоянии российской и американской разведок «Американцы» (FX) звезда сериала «Тест на беременность» Лянка Грыу попала благодаря упорству. Переехала вместе с семьей в Нью-Йорк, чтобы запустить карьеру в США. Проходила пробы на роль русской девушки из Екатеринбурга в сериал «Оранжевый - хит сезона», посещала кинофестивали, чтобы завести нужные знакомства, брала интернет-курсы от знаменитых американских актеров. А потом пришла на кастинг «Американцев» - и повезло. В пятом и шестом сезонах актриса сыграла Элину Сачко - советскую девушку, знакомую главного героя, сотрудника резидентуры КГБ в США Олега Бурова (Коста Ронин).

Лянка (внизу слева) быстро освоилась в компании заокеанских коллег.

Юлия Снигирь («Молодой Папа»)

Юлия родилась в семье телефонистки и тренера по шахматам из шахтерского городка Донской (Тульская область). И актерская карьера завела ее в один из самых ожидаемых сериалов HBO «Новый Папа» (продолжение «Молодого Папы») от Паоло Соррентино. Как это вышло? Во-первых, английский хорошо (по специальности актриса на самом деле преподаватель иностранных языков). Во-вторых, в 2013 году засветилась в «Крепком орешке-5». И, в-третьих, помог случай. В 2018 году Соррентино привозили в Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку», где он живо интересовался русским кино. Уезжая, режиссер оставил российским агентам список актрис, которых хотел бы попробовать для роли в «Новом Папе». Была в том перечне и фамилия Снигирь. Актриса отправила Соррентино два видеоролика с пробами - ее утвердили даже без репетиций. Юлия сыграла безутешную жену врача папы Пия XIII Хельмера Линдегарда (Ульрих Томсен). Эта линия заняла почти целиком одну из серий «Нового Папы».

Юлия Снигирь. Фото: Кадр из фильма

Трейлер продолжения сериала Молодой папа .

Толоконникова и Алехина («Карточный домик»)

Участницы одиозной арт-панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина попали в третий сезон знаменитого американского сериала «Карточный домик», потому что продюсеры настояли на исключительной достоверности. Нужно было максимально реально показать их противостояние Президенту России Виктору Петрову (Ларс Миккельсен) на официальном фуршете в Белом доме. Поэтому в сериале скандальная троица (вместе с Алехиной и Толоконниковой в проект попал и муж последней Петр Верзилов) открыто дерзит Петрову, выливает содержимое бокалов на стол, а потом дает панк-концерт на улице.

Толоконникова (слева), Верзилов и Алехина проводят очередную акцию - выливают шампанское на стол. Фото: Кадр из фильма

Тизер заключительного шестого сезона сериала Карточный домик .

Анна Уколова (британский шпионский сериал)

Звезда «Левиафана», а также сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Домашний арест» снимется в британском телепроекте, название которого пока не разглашается. Актриса призналась, что ее взяли на роль русской девушки главного героя - иностранного шпиона. «Продюсеры посмотрели «Левиафан», и им показалось, что моя героиня очень натуральная, настоящая русская душа, - объяснила Уколова. - Я сказала, что я патриот Родины и не хотела бы играть «плохого русского», но ничего такого нет».

Анна Уколова. Фото: Канал ТНТ

Шукшина, Козловский, Серебряков, Машкова и другие («МакМафия»)

Целая плеяда русских актеров оказалась в сериале BBC «МакМафия». Главный герой - Алекс Годман, русский банкир, отучившийся в Лондоне и изучающий бизнес в США. Честного Алекса преследует тень «грязных русских денег». Родителей парня, российского мафиози Дмитрия и его жену Оксану Годман, сыграли Алексей Серебряков и Мария Шукшина. Данила Козловский воплотил образ выпускника Гарвардской школы бизнеса Григория Мишина, друга главного героя, а Мария Машкова - влюбленную в Алекса Машу Попову.

Елена Лядова мелькнула в образе сотрудницы ФСБ, а Лидия Федосеева-Шукшина - в роли матери русского босса мафии Вадима Калягина (Мераб Нинидзе). Дипломата Олега сыграл Александр Дьяченко, известный по «Брату-2» и «Мажору».

КТО ЕЩЕ

Помимо перечисленных, в западных телепроектах появлялись и другие российские актеры (о них «КП» писала раньше): Юрий Колокольников сыграл Стира, предводителя одичалых, в «Игре престолов», Данила Козловский - Новгородского и Киевского князя Олега в «Викингах», Анна Клюка - сестру русской любовницы одного из героев «Клана Сопрано» (там же в эпизоде снялась легендарная Елена Соловей). Переехавший в Америку еще в 70-х Илья Баскин («Большая перемена») - российского посла в США в «Родине».