Как получить субсидию на ЖКХ: кому и сколько дадут

«На этом ЖКХ разориться можно!» Сейчас такие жалобы раздаются все чаще. Не все об этом знают, но часть платы за «коммуналку», если она для вас стала действительно разорительной, за вас готово внести государство. В виде субсидии на оплату ЖКХ. К чему готовиться и что нужно сделать - в нашей инструкции.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОМОЩЬ?

Главное условие - если плата за ЖКХ у вас превышает определенный процент от ежемесячных доходов семьи. В Москве этот показатель установлен на уровне 10% от доходов, в большинстве регионов - 22%.

Квартира, на оплату которой вы просите субсидию, должна быть вашим постоянным местом жительства.

И еще одно важное условие - за субсидией можно обращаться, если у вас нет долгов по ЖКХ. Либо должно быть заключено соглашение с поставщиками воды-света и прочего о реструктуризации задолженности.

За субсидией можно обращаться, если у вас нет долгов по ЖКХ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАК ПОНЯТЬ, ДОСТАТОЧНО ЛИ У МЕНЯ НИЗКИЙ ДОХОД?

Имеет значение средний доход всей семьи, которая живет вместе в квартире, за последние полгода. Учитываются любые возможные выплаты, включая пенсию, стипендии, пособия на детей и т. п. Если, например, вы продали машину, то этот доход тоже принимается во внимание. Суммы надо учитывать «грязными», до вычета налогов.

Складываете все это вместе за год и делите на шесть (получится ваш средний ежемесячный доход за полгода). И уже из этого высчитываете, какой процент от получившейся суммы вы в последний раз потратили на ЖКХ. Но надо учитывать еще и региональный стандарт оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Чтобы не сойти с ума от арифметики, лучше зайти на сайт организации, которая у вас занимается этими субсидиями. Для столицы, например, таблица с максимальным доходом семьи, который в зависимости от ее состава дает право на субсидию, есть на сайте Городского центра жилищных субсидий.

Имеет значение средний доход всей семьи, которая живет вместе в квартире, за последние полгода.Фото: Александр ГЛУЗ

КУДА ИДТИ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Первым делом собираем справки о доходах всех членов семьи. В некоторых случаях и отсутствие доходов тоже надо подтверждать справкой. Например, для школьников от 16 лет требуется справка об обучении (а то вдруг они уже где-то работают). Студентам-очникам, если у них нет стипендии, нужно получить в вузе документ, подтверждающий этот факт.

Раньше обязательно было доказывать отсутствие долгов за ЖКУ. И подтверждать документально свои права на жилье, а также родственные связи с членами своей семьи. Сейчас в большинстве случаев органы соцзащиты сами запрашивают эту информацию.

Прийти со всеми бумагами и заявлением на субсидию нужно в многофункциональный центр (МФЦ) или непосредственно в местный центр жилищных субсидий.

Как правило, свое право на субсидию каждые полгода надо подтверждать по новой. Исключение было сделано в связи с пандемией: тем, у кого срок предоставления субсидии заканчивается в апреле - сентябре этого года, его должны продлить автоматом.

Прийти со всеми бумагами и заявлением на субсидию нужно в многофункциональный центр (МФЦ) или непосредственно в местный центр жилищных субсидий.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СКОЛЬКО ДЕНЕГ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ?

Не думайте, что субсидия будет рассчитываться из суммы вашей платежки. В большинстве случаев применяется так называемый региональный стандарт. Это сколько бы вы платили за «усредненный» набор жилищно-коммунальных услуг с учетом регионального норматива предоставления жилья. Грубо говоря, пусть семья из трех человек живет в квартире 80 кв. м, субсидию дадут, исходя из площади не больше в 54 кв. м (18 кв. м на человека - московская норма) и усредненного норматива по использованию воды, света и т. д.