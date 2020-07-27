Артист Трубинер долго дрался в подземелье с артистом Миллером за то, чей Крым.

Оба говорили, что наш, но неясно было, кто из них мы.

Один играл смершевца, другой шпиона, но из-за сходства роста, внешности, фуражек и фамилий их путали, и вопрос с Крымом так до конца и не прояснился. Говорят, фашисты удрали, но это не точно.

С артисткой Котовой-Дерябиной было яснее, она хоть и ходила в беретке телефонистки штаба флота, но каждый, кто видел Котову-Дерябину раньше, понимал, что с таким прикусом только в гестапо служить. Там она и служила, по прикусу ее и опознали.

Остальных угадали по наколкам - фашисты-то без гадских татух в наш тыл не ходят. Написано на человеке «Хайль Гитлер» - все, ненаш (это не шутка, так в фильме). Сразу вспоминается Штирлиц, которому нельзя было светить перед врагом руки, потому что на одной крупно значилось: «СЛАВА».

Фильм о контрразведывательном обеспечении Крымской высадки-44 полнился восхитительным, как в детстве, идиотизмом и принес много радости ценителям. Там прекрасно все.

Румын ворчит на русский холод в Одессе, в ста километрах от своей Румынии.

Детей изобличенных шпионок оформляют по блату в Нахимовское училище. Белого гвардейца и наймита врага, осознавшего бездну падения, производят в майоры ГБ, чтоб не терялся среди новых товарищей.

Город закрывают от диверсантов шлагбаумом.

Капитаны хамят подполковникам и первыми протягивают руку генералам (флотские звания только у плавсостава, в контрразведке ЧФ нет никаких каперангов). Начальник разведшколы, как все обер-шпионы, сыплет русскими пословицами. В засаду на рынок переодевается весь Смерш, и ни одному изменнику не приходит в голову вопрос, что делает весной 44-го в прифронтовой полосе такое количество зрелых, неувечных и невоеннообязанных мужчин. Как что - семечки лузгают.

Степенью сгущенного безумия режиссер Щербин потряс еще в «Страстях по Чапаю» - о том, что Чапай-то наш не красный, а белый: строил храмы, враждовал с комиссарами, дерзил Троцкому и драл полковничьих дочек. Сюжет базировался на фантазиях правнучки комдива, которая в честь прадеда назвала дочь Василисой, открыла у нее паранормальные способности и отдала в кадетский корпус. Кадет-экстрасенс Василиса Чапаева - здоровый фундамент для новых изысканий в области Гражданской войны.

Сам Бог велел такому человеку снять кино о войне, ставшей у нас ныне заповедником лютого трэша. Финансирование там жирное, правды никто не помнит, воспитательный заряд нужен, вот и снимают каждый год истребителей, Смерш и снайперов со снайпершами - лишь бы баб побольше, зритель это любит. По новому кино судя, люди шли на фронт не воевать, а как следует натрахаться. Вот и в финале «Черного моря» особистка сообщает, что ей больше пить нельзя по известным женским причинам.

Так что без талантов Щербина и продюсера его Влада Ряшина тут было никак.

Однако восемь серий бдительности настраивают понятийный аппарат на строгость и указывают на подозрительный сюжетный перекос в пользу самого братского нам народа. Да, того самого. Контрразведкой флота рулит Нестеренко. Под его началом служат супруги Солей, капитан Будничный и засланный в немецкий тыл под видом полицая Микола Коваленко. С той стороны бьют по Черноморскому флоту диверсанты Емец, Ротань, фашистский молдаван Котряну и неизвестный агент в исполнении артиста Литовченко. И ни один не сдается врагу (нам), а геройски валит группу захвата с двух рук. То есть: украинские фашисты дерутся с украинскими чекистами за Крым и флот в городе с характерным именем Новороссийск, причем в фильме украинских режиссера и продюсера: Ряшин с Запорожья, Щербин снял на Украине четыре сериала. Спрашивается: нет ли здесь вредительства в сфере культурных организаций и не пора ли сказать свое веское слово контрразведке Смерш канала «Россия»?

Бескозырка ЧФ, медленно опускающаяся на дно 8 раз кряду на вступительных титрах, наводит на самые недобрые размышления. Чисто так, в свете контрразведывательного обеспечения вчерашнего праздника ВМФ, к которому и приурочен показ.

«ЧЕРНОЕ МОРЕ». 2020.

Реж. Сергей Щербин (канал «Россия 1»).