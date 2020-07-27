Настоящая супермодель: Наталья Водянова покорила пляж стройной фигурой в модном купальнике

Наталья Водянова вместе с женихом, французским миллиардером Антуаном Арно проводит летние каникулы на Лазурном берегу. Супермодель поселилась в роскошной вилле на курорте Сен-Тропе. Вместе с ней в отпуск отправились все ее пятеро детей. В Инстаграме Наталья поделилась фотографией с отдыха и показала, как она с сыном Виктором строит на пляже замок из песка.

- С королем моего песчаного замка, - подписала Наталья снимок и пожелала фолловерам счастливых выходных.

Поклонники восхитились безупречной фигурой модели. Водянова загорала на пляже в модном купальнике с леопардовым принтом, подчеркнувшем ее изящные формы. Ранее она поделилась в Инстаграме еще и видео, снятом в бассейне. В ролике Наталья в том же купальнике плавает в бассейне, демонстрируя подписчикам внутренний дворик виллы, в которой она живет.

natasupernova With the king of my sand castle happy weekend everyone @epipampelonne @afinsky

Этим летом Наталья и Антуан Арно собирались сыграть пышную свадьбу. Но их планам не суждено было сбыться из-за пандемии коронавируса. 38-летняя модель и ее 42-летний жених планировали торжество на начало лета. Влюбленные хотели пожениться во Франции, в регионе Шампань. Наталья уже выбрала платье и даже разослала приглашения 300 гостям. Но из соображений безопасности жених и невеста отменили торжество. Скорее всего, они поженятся уже в следующем году.

К свадьбе Наталья и Атуан шли довольно долго: возлюбленный супермодели далеко не сразу сделал ей предложение. Антуан - сын миллиардера Бернара Арно, второго человека в мире по величине состояния. Наталья и Антуан познакомились в 2011 году и все эти годы не регистрировали свои отношения, хотя у них уже появились двое совместных сыновей. Почему избранник Водяновой не торопился делать ей предложение руки и сердца, в одном из интервью рассказала мама модели Лариса Кусакина. По словам Ларисы Викторовны, виной всему — большая занятость Натали и Арно.

С Антуаном Арно Наталья Водянова познакомилась в 2011 году после того, как развелась с британским лордом Джастином Портамном.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мне кажется, они тянули со свадьбой только из-за занятости, а не потому, что проверяли свои чувства, - уверена мама модели. - В наше время есть люди, которые и на одного ребенка не решаются, а у них уже двое сыновей.

С Антуаном Арно Наталья Водянова познакомилась в 2011 году после того, как развелась с британским лордом Джастином Портамном. В браке с английским аристократом она родила троих детей - 18-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву и 12-летнего Виктора. Сам Антуан рассказывал, что влюбился в Водянову с первого взгляда. Он увидел ее, когда она снималась в фотосессии для рекламы модного дома, где работал Арно. В союзе с Антуаном у Натальи появились еще двое сыновей — в 2014 году родился Максим, а в 2016-м — Роман.