2020-07-27T12:57:16+03:00
Звезды

Комикам не смешно: Михаил Галустян закрывает бизнес вслед за Гариком Харламовым

На фоне "коронакризиса" знаменистости терпят серьезные убытки [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Михаил Галустян.Михаил Галустян.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Лица "Comedy Club" в последнее время уже не так веселы, как раньше. За ширмой шуток-прибауток резиденты шоу разводятся, делят имущество, теряют бизнес... Так, вслед за Гариком Харламовым, чей брак рухнул одновременно с несколькими проектами, несет убытки и Михаил Галустян: на днях комик закрыл сразу две компании.

22 июля перестало существовать его ООО "Топ Фильм Комедия" - организация, которая с 2011 года занималась кинопроизводством. А теперь в стадии ликвидации находится и ООО "Вайзерлайф". Эта фирма, зарегистрированная меньше года назад, в ноябре 2019, должна была представить на рынке мобильное приложение с аватарами звезд российского шоу-бизнеса - 3D-фигурками Филиппа Киркорова, Ольги Бузовой и других артистов, с которыми можно петь, танцевать и снимать забавные видео. Проект стоимостью 150 миллионов действительно заработал - только за первый день приложение скачали 15 тысяч человек. Однако, презентовала его другая компания, а Галустян стал партнером.

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Кроме того, на артиста, который в базе юрлиц значится под своим настоящим именем - Галустян Ншан Сергеевич, зарегистрировано еще несколько организаций. Бизнесмен Галустян занимается технологиями в области связи, является владельцем собственного продюсерского центра и нескольких спортивных общественных организаций. И не все из них держатся на плаву.

- Структура баланса удовлетворительная, но у организации в ближайшие 3 месяцев имеется реальная возможность утратить свою платёжеспособность, - предупреждает финансовый отчет по одной из компаний Галустяна.

- На конец последнего отчётного года предприятие находится в глубоком финансовом кризисе, - значится в отчете по другой организации. - Размер кредиторской задолженности велик, предприятие не в состоянии расплатиться по своим обязательствам, финансовая устойчивость практически полностью утрачена. Значение показателя Рентабельность собственного капитала не позволяет надеяться на улучшение. Степень кризиса предприятия столь глубока, что вероятность улучшения ситуации, даже в случае коренного изменения финансово-хозяйственной деятельности, невысока.

Между тем, в своем Инстаграме Михаил продолжает развлекать публику, снимая смешные ролики в образе маэстро-фокусника Галустини и певца СуперЖорика. Как блогер юморист однозначно состоялся: на его страницу подписаны 12 миллионов человек. Для сравнения: у Филиппа Киркорова - 4 млн подписчиков, у балерины Волочковой - 1 млн, а у рекордсменки русскоязычного Инстаграма Ольги Бузовой - 21,5 млн фолловеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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