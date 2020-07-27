Рельсы в будущее

19 июля в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» отметили День металлурга, посвятив этому празднику девятичасовой марафон. Оказалось, что повод поздравить металлургов есть абсолютно у всех жителей страны: результаты их труда сопровождают нас буквально повсюду, высококачественный металл - это основа наших домов, автомобилей, самолетов и, конечно, великих строек новой России - Крымского моста, олимпийского Сочи, стадионов чемпионата мира по футболу, космодрома «Восточный», новых нефте- и газопроводов… Металлургия в России постоянно развивается. Это одна из весьма немногих отраслей, для которых 90-е годы не обернулись полным уничтожением. Напротив, есть примеры, когда именно в эту лихую пору предприятия умудрялись совершать невероятные рывки и выходить на мировые уровни качества. К счастью, сегодня высоким спросом на российский металл в мире уже никого не удивишь.

Что такое современное металлургическое производство и почему в Челябинской области очень уважают тяжелый труд металлурга, в ходе марафона рассказал депутат Государственной Думы по Металлургическому избирательному округу Челябинска Владимир Бурматов:

- Сегодня металлургия становится высокотехнологичной. Сегодня вы зайдете на некоторые металлургические предприятия, а люди там ходят в белых халатах. Это «белая» металлургия: там нет шума, вредных выбросов и запахов. Там космические технологии. Грязь, копоть, сажа уходят в прошлое. Металлургия в Челябинской области - определяющая отрасль. День металлурга для нас главный праздник, важнее Нового года. В нашем регионе очень уважают тех, кто имеет «горячий» стаж. Не везде знают, что это. Те, кто работает в цехах, понимают, как это тяжело.

Крупнейший производитель стальных труб в России - Трубная Металлургическая Компания - поздравила с праздником абсолютно всех, кто имеет отношение к этой отрасли. Потому что в структуру ТМК входят предприятия, расположенные не только в России, но и за рубежом - в Казахстане и Румынии. ТМК, кстати, по праву называют одним из лидеров на мировом трубном рынке: продукция компании поставляется более чем в 80 стран.

Мэр Братска Сергей Серебренников в эфире Радио «Комсомольская правда» поздравил металлургов города с праздником и поблагодарил за инвестиции в новое оборудование, благодаря внедрению которого воздух в городе стал чище, а также за многие другие добрые дела, которые руководители металлургических предприятий города делают для всех жителей Братска.

Ректор НИТУ МИМиС Алевтина Черникова напомнила слушателям, почему высшее образование в области металлургических технологий сегодня по-прежнему престижно и почетно:

- Сегодня человечество переживает промышленную революцию. Поэтому престиж инженерной профессии растет. Сегодня инженер - творец новых технологий. Школьникам нужно понимать, что металлургия всегда была очень важна для нашей страны, она создавала фундамент для экономического роста. Сегодня российская металлургия служит примером эффективной промышленной политики, внедрения инноваций в производство, и, что очень важно для молодых людей, развитие в нашей отрасли обязательно учитывает экологическую составляющую.

Сенатор от Свердловской области Эдуард Россель сообщил, что запасы металла очень велики, и тем не менее не за горами время, когда для производства металла будет использовано переработанное вторичное сырье:

- Технологии будут меняться, но без этой отрасли по-прежнему будет не обойтись. Запасы руды достаточны, чтобы добывать ее тысячелетиями. Но наступает время, когда мы будем работать на вторичном сырь: строятся заводы по переработке мусора, из него извлекается металл. Вторичное сырье будет занимать все больший объем. Металл будет возвращаться на переплавку - и листы, рельсы будут готовиться из металлолома.

Из руды или из металлолома - не важно. Главное, что российская металлургическая отрасль идет в ногу с прогрессом и часто даже являет собой главный драйвер развития этого вида промышленности во всем мире.

Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской федерации Виктор Евтухов, поздравляя в прямом эфире работников отрасли, подчеркнул, что присущая металлургам стойкость позволила предприятиям выстоять в непростом первом полугодии – 2020: «Наша отрасль всегда славилась своими профессионалами и, главное, стойкостью трудовых коллективов. Не одна победа нашей страны в буквальном смысле выплавлялась на металлургических комбинатах. За последние несколько десятилетий, на фоне экономических сложностей, металлургия в России смогла не только сохранить свои позиции, но и укрепить их. Предприятия постоянно модернизировались, и в результате наши металлурги занимают лидирующие позиции на мировых и отечественных рынках!»