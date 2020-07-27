Красавица без возраста: 53-летняя Холли Берри похвасталась подтянутой фигурой в купальнике

Холли Берри — яркий пример того, что бережное отношение к собственному телу помогает надолго сохранить молодость. В свои 53 года актриса увлечена фитнесом и тщательно следит за питанием, благодаря чему может гордиться своей фигурой мечты. Результатом тренировок звезда «людей Икс» похвасталась в Инстаграме. Холли сфотографировалась на пляже в купальнике, продемонстрировав стройные ноги и подтянутые ягодицы.

Фотограф снял актрису сзади, когда она стояла лицом к океану. Холли выбрала для отдыха слитный темно-синий купальник и накинула на плечи легкое парео. «Красавица без возраста», «Потрясающая фигура», «Настоящая королева красоты», - пишут фоловеры в Инстаграме.

halleberry Холли Берри похвасталась фигурой на пляже.

Поклонники гадают: кто же сфотографировал Холли с такой любовью? Актриса продолжительное время жила без бойфренда. Как вдруг на днях внезапно намекнула в Инстаграме, что она снова не одна. Холли поделилась снимком своих ног, к которым нежно прикасаются мужские ноги. В подписи к фото она дала понять, что проводит выходные в приятной компании. Никаких других подробностей артистка не сообщила. Судя по фото (увы, только ног), новый избранник звезды - стройный мускулистый брюнет. Фолловеры подозревают, что новый мужчина Берри - ее личный тренер Питер Ли Томас, хотя актриса и фитнес-гуру всегда утверждали, что они просто друзья. К тому же Питер женат, и недавно супруга родила ему наследника.

Холли – фанат спорта: ежедневно она проводит по несколько часов в спортзале под присмотром личного тренера. Как результат – сейчас она на пике своей формы.

halleberry Холли - фанатка спорта

- Нет лучшего ощущения, чем поставить цель и добиться ее, - рассказывала актриса в Инстаграме. - Одна из моих целей – обрести кубики на прессе. Я наконец получила их, и это кажется невероятным! Я призываю вас, ребята, к тому же. Какова ваша цель в фитнесе? Установите планку выше, чем вы надеетесь достигнуть, и держитесь за нее. Работа не будет легкой, но это окупится. Это стоит того каждую чертову секунду.

Когда-то Берри завоевала титул «Мисс Америка», и с тех пор тщательно следит за питанием. Она не сидит на строгой диете, но старается не есть ничего жирного, сладкого и вредного. Один из секретов рациона звезды – бульон на косточке: Холли варит его несколько часов подряд и считает настоящим кладезем полезных веществ.

halleberry Поклонники считают, что актриса по-прежнему невероятно хороша.

Холли воспитывает двоих детей. 12-летнюю дочку Налу актриса родила от канадского манекенщика Габриэля Обри. 6-летний Матео появился на свет в браке с французским актером Оливье Мартинесом. С обоими мужьями она рассталась далеко не на дружеской ноте. В одном из интервью Холли упомянула о материнстве – актриса жалеет, что родила детей так поздно. Холли утверждает, что ей очень нравилось быть беременной, и говорит, что у нее могло бы быть по меньшей мере пять детей, если бы не ее сильная занятость.