Дочь Алека Болдуина выложила в Инстаграм свои самые страшные снимки, чтобы показать, как она выглядит без фотошопа

Дочь голливудских актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер выросла настоящей красавицей. 24-летняя Айленд – не такая хрупкая и утонченная, как ее мама, звезда фильма «9 с половиной недель». Она – девушка с аппетитными округлостями, что называется «кровь с молоком». Тем не менее, пышные формы не помешали белокурой наследнице громкой фамилии стать успешной фотомоделью. Айленд снимается для рекламы и глянцевых журналов и во время фотосессий получается безупречно. А вот как девушка выглядит на самом деле, на днях показали папарацци, подкараулившие Айленд на пляже.

Получившиеся кадры едва ли можно назвать красивыми: на них у девушки заметен жирок и намечающийся целлюлит. Любая звезда, увидев такие фото в Интернете, впала бы в депрессию. Но только не Айленд. Вместо того, чтобы клеймить папарацци, она опубликовала в Инстаграме кадры, на которых она получилась особенно плохо. И объяснила подписчикам, насколько важны свет и правильная поза. Именно они (вместе с ретушью) делают фигуру в кадре идеальной.

irelandbasingerbaldwin Айленд поделилась снимками папарацци, которые они сделали тайком на пляже.

- Люди, помните, что освещение — это всё, а медиа всегда хотят, чтобы люди выглядели ужасно на снимках, - написала Айленд. - Я так устала от постоянных попыток пристыдить меня за моё тело. Разве у нас мало чего происходит в мире? Как они вообще успевают следить за другими. Да, у меня раны от бритвы, да, у меня нет идеального пресса (я работаю над этим), и да, я бледная, как поганка, и мне плевать на это. А они пусть найдут хобби получше и начнут разделять взгляды бодипозитива.

zero369_ Айленд объяснила: во время фотосессий фотографы правильно выставляют свет и применяют ретушь.

Подписчики поддержали девушку и поблагодарили ее за то, что она поделилась на своей страничке честными кадрами без фотошопа. Многие поклонники прекрасно понимают, что невозможно выглядеть безупречно 24 часа в сутки. И идеальные картинки на страницах глянца – это результат работы целой команды, приложившей массу усилий для того, чтобы модель смотрелась как «девушка мечты».

thefappeningforum Но при естественном освещении эффект получается совсем другой.

Айленд не раз отбивалась от нападок критиков, уверяющих, что она слишком толстая и некрасивая для того, чтобы работать моделью. Хейтеры открыто говорят, что если бы не известные родители, Айленд никогда не попала бы в объективы профессиональных фотографов. Девушке приходится постоянно держать удар и доказывать, что она способна сделать модельную карьеру и без помощи славы ее семьи. Айленд может похвастаться внушительным модельным портфолио, большую часть которого составляют снимки в нижнем белье или топлесс.

edgerscelebs Айленд советует критикам принимать всех вокруг такими, какие они есть.

Однажды Айленд не выдержала и опубликовала на своей страничке развернутый пост, в котором написала, что гордится своими формами и любит их за то, что они натуральные. И вообще, она ратует за то, чтобы на страницах глянца царили не худосочные «скелеты», а красивые здоровые женщины с естественными фигурами.

hotcelebrityhunterr На пляже девушка ведет себя естественно и не позирует.

Детство Айленд нельзя назвать спокойным: ее родители развелись, когда девочке было всего семь лет. Она болезненно переживала их разрыв и долго конфликтовала с отцом. В 12 лет Айленд и вовсе перестала с ним общаться — после того, как в 2007 году Алек оставил ей на автоответчике гневное сообщение и обозвал «неблагодарной маленькой свиньей». Девочка тогда пропустила запланированный телефонный разговор с отцом, и Болдуин таким образом выплеснул свой гнев. Папа с дочкой помирились лишь много лет спустя, когда девушке исполнилось 17 лет.

hotcelebrityhunterr Ее снимки получаются живыми и натуральными.

Сейчас Айленд отлично ладит с Болдуином и с его новой семьей. В 2012 году Алек женился на инструкторше по йоге Хиларии Томас. У пары родилось четверо детей и сейчас уже на подходе пятый.