2020-07-27T00:59:53+03:00
Звезды

«Гонорары Ротару выросли в 4 раза»: Помоутер рассказал о баснословных заработках певицы

По словам Евгения Морозова, сейчас «хуторянке» придётся умерить аппетиты
Игорь ПОЛЯКОВ
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По словам Евгения Морозова, сейчас «хуторянке» придётся умерить аппетитыПо словам Евгения Морозова, сейчас «хуторянке» придётся умерить аппетитыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как рассказывал в беседе с kp.ru промоутер и генеральный директор компании «Ру-концерт» Евгений Морозов, звёзд сейчас неохотно приглашают на корпоративы и частные вечеринки. Мол, банкетов и так нет, а если, кто и «гуляет», то без шика-блеска и с небольшим бюджетом. Дескать, не те времена, чтобы сорить деньгами.

- Цены никто из артистов не хочет опускать,-удивляется промоутер. -А значит, наши звёзды в ближайшие полтора года будут сидеть без работы. Либо будут вынуждены опустить гонорар до 500 тысяч рублей.

Я тут интересный прайс нашел 98 года. Докризисный. Гонорар Аллы Пугачевой в то время составлял 25 тысяч долларов. София Ротару стоила 17 тысяч долларов.

- Ну курс другой был...

- В то время это тоже были большие деньги.

-А сейчас Ротару стоит в 4 раза дороже. В связи с чем так «раздулись» гонорары?

- В 2000 годах появилась новая элита. А где им общаться? На банкетах артистов слушать.

Деньги были шальные, нефть до 140 долларов доходила, был дорогой уголь, все были в шоколаде. Так гонорар Аллы Пугачевой за последние двадцать лет вырос больше чем в 10 раз. Сейчас Алла Борисовна просит за частное выступление 350 тысяч евро.

- Откуда такая цена?

У нас каждый год проводились различные гала-ужины, куда элита приезжала на дорогих машинах: у мужчин дорогие часы, дамы в Шопарде. Для чего это нужно? Чтобы пустить пыль в глаза, что ты надежный партнер. То есть крутая тачка и бриллианты были символом надежного партнерства. Так же и со звездами. Если у тебя поет Пугачева или Ротару, значит, ты на коне.

И таким образом в «нулевых» цены на артистов поперли вверх. Организаторами стала верховодить большая пятерка артистов, мол, что-то вы мало платите, давайте больше. И им стали платить. Причем, знающие люди понимают, если вы хотите крутой праздник, доверьте это промоутеру, поскольку мы назовём гонорар вашего кумира намного меньше, чем озвучит сам артист. Но богатым людям нравилось самим звонить звездам. Например, олигарх Тельман Исмаилов всегда звонил артистам сам. И те ему объявляли «тройной гонорар», он платил. Баловал. Поэтому цены и так взлетели.

Эти знаменитые в «нулевых» олигархи избаловали весь шоу-бизнес. Сейчас эти богачи в бегах, а артисты по-прежнему нам говорят: «Ну нам же так хорошо жилось, мы хотим получать такие же большие деньги!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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