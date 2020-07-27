Беженец из Руанды сознался в намеренном поджоге собора во французском Нанте

Пожар в католическом соборе св. Петра и Павла во французском Нанте произошел в результате намеренного поджога. Об этом сообщил прокурор города.

Обвинение уже предъявлено беженцу из Руанды, который в течение нескольких лет прислуживал в этом храме. Обвиняемый полностью признал свою вину и подтвердил, что поджег оба органа и электрораспределительный щит перед тем, как закрыть собор.

Адвокат задержанного пояснил, что его подзащитный полностью раскаивается в содеянном и находится в тяжелом психологическом состоянии из-за совершенного преступления.

Защита также будет настаивать на косвенной вине в случившемся… иммиграционного ведомства Франции, так как поджог мог стать ответной реакцией руандийца на отказ Франции предоставить ему убежище. Обвиняемый находится на территории Франции с 2012 года и должен был покинуть ее в конце 2019 года.

Огонь почти полностью уничтожил внутреннее убранство нантского собора.Фото: REUTERS

Прокуратура уже предъявила задержанному обвинения по статье «порча или уничтожение имущества других лиц в результате пожара». Максимальное наказание за такое преступление во Франции составляет 10 лет тюрьмы. Также прокуратура требует присудить обвиняемому штраф в размере 150 тыс. евро.

Пожар в нантском соборе произошел 18 июля. В его ликвидации принимали участие более 100 пожарных. Стены собора устояли, но огонь практически полностью уничтожил его внутреннее убранство, включавшее в себя картины мастеров XIX века, и одни из самых старых в Европе органов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791218" frameborder="0"></iframe> Во французском Нанте тушат пожар в Соборе святых Петра и Павла.

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