2020-07-27T12:42:39+03:00
В мире

Владельцы прачечной на Тайване прославились, фотографируясь в забытых посетителями вещах

Снимки пожилой пары стали вирусными
Алексей ОСИПОВ
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84-летняя Сю Шо Эр и ее 83-летний муж Чан Ван Цзи свой бизнес организовали давно, но популярность пришла только сейчас.84-летняя Сю Шо Эр и ее 83-летний муж Чан Ван Цзи свой бизнес организовали давно, но популярность пришла только сейчас.Фото: Instagram.com
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Владельцы прачечной самообслуживания из тайваньского города Тайчжун – 84-летняя Сю Шо Эр и ее 83-летний муж Чан Ван Цзи – управляют своим небольшим бизнесом вот уже несколько десятилетий.

Сегодня их знают в лицо не только в Тайване, но и во всем мире. Это случилось благодаря интернету. Супруги и ранее примеряли на себя и фотографировались в вещах, которые забыли в прачечной клиенты. По законам Тайваня, любая забытая вещь, за которой клиент прачечной самообслуживания не явился в течение года, переходит владельцу заведения. Как правило, такие вещи потом либо передаются на благотворительные цели, либо утилизируются. Но внук пожилой пары решил подойти ко всему этому иначе.

Он открыл для дедушки и бабушки аккаунт в Instagram, где и стал выкладывать их фото, на которых они позируют в доставшихся им платьях и джинсах, футболках и костюмах, смело экспериментируя с моделями и цветовой гаммой.

За месяц на аккаунт модных стариков подписалось более 130 тыс. человек. Сами они признаются, что не ожидали такой популярности.

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Аккаунт модных стариков стремительно набирает популярность.
45414 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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