"Ларис, ты вторая": Лера Кудрявцева возглавила список звездных пьяниц, Гузеева рядом

Лера Кудрявцева активно ведет блог и делится с поклонниками событиями из жизни. Поклонники знают - телеведущая всегда откровенная с ними. Чего только стоит признание 49-летней блондинки о том, что у нее лопнула силиконовая грудь, а ресницы накладные. И вот новая порция признаний.

Лера Кудрявцева опубликовала в блоге скандальный рейтинг звездных пьяниц. Все бы ничего, вот только лидером знаменитостей с алкогольной зависимостью оказалась как раз телеведущая. Впрочем, компанию Лере составила ее подруга Лариса Гузеева.

"Ларис, ты вторая. Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет совсем ничего (даже шампанское на Новый Год), то да - алкоголичка, как говорится, собственной персоной. И еще на первом месте!", - написала Кудрявцева.

После чего нецензурного выругалась. "Иногда, между прочим, хочется напиться и мордой в салат. Но нет", - добавила телезвезда.

Рейтинг вызвала бурную реакцию как пользователей соцсетей, так и самих фигурантов списка. Так, Гузеева в комментариях к посту Кудрявцевой смачно ответила матом.

К обсуждению проблемы женского алкоголизма подключился Гарик Харламов. Он посоветовал Лере сильно не принимать все близко к сердцу. "Не переживай Лер, по их версии мы разводимся, потому что я алкоголик. Встретимся в вытрезвителе", - написал резидент Comedy Club.

А вот Ксения Собчак подколола свою коллегу, посоветовав: "Лер, хорош бухать и выкладывать свои высокие рейтинги!".

Далее последовало откровение от Эвелины Бледанс: "Девчульки, я на самогоночке сегодня по-тихому".‍

Стоит отметить, что Гузеева часто говорит о проблемах женского алкоголизма с героинями своей передачи "Давай поженимся". Лариса Андреевна на собственном примере показывает, насколько губительна эта пагубная привычка. Не так давно она рассказала случай из своей жизни. Однажды артистка играла спектакль пьяной. "И думаю: дай-ка я упаду. И я прям упала, и мне так хорошо. Я как-то покатилась, какую-то отсебятину стала нести. Смотрю, какое-то напряжение, а про себя думаю - я гениально играю, я Сара бернар", - начала ведущая свою исповедь.

По ее словам, люди в состоянии алкогольного опьянения не видят себя со стороны. "Я сорвала спектакль", - констатировала актриса. Она бросила пить и курить из-за сына. "Когда услышала, как на замечание мой сын сказал: «Сама бухает и курит, а меня учит». Я это услышала и все. Я погасила сигарету", - заявила Гузеева.

Артистка также заявила, что ни один мужчина не станет жить с алкоголичкой. "Ни один мужчина не возьмет на себя ответственность за женщину. Это мы, бабы, дуры. Будем лечить, обмывать, таскать на себе, лишь бы был. Мужчина с алкоголичкой жить не будет", - сказала, как отрезала, звезда.