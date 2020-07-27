2020-07-27T13:12:15+03:00
Спорт

Человека, выдающего себя за Родченкова показали по ТВ. Не похож

На ВВС вышло новое интервью со сбежавшим в США допинговым доктором. Узнать Григория Родченкова невозможно – осталась только рубашка в клетку
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Журналисты считают что под маской скрывается Родченков.Журналисты считают что под маской скрывается Родченков.Фото: www.youtube.com
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В британских СМИ продолжается раскрутка книги под авторством Григория Родченкова о допинге в СССР и России. На этот раз главный допинговый обвинитель российского спорта вышел на связь по видео-конференции Zoom. Но узнать Григория Михайловича в человеке на экране не представляется возможным. Перед камерой он сидит в нелепой шляпе, с завешенным лицом темной тряпкой.

Сами репортеры ВВС так описывают свое интервью с Григорием Родченковым: «Выступая через Zoom из неизвестного места в США, где он прятался последние пять лет и окутан шарфом, солнцезащитными очками и шляпой, чтобы сохранить свою измененную личность в секрете. Родченков считает, что теперь он «неузнаваем», также изменившись его поведение и жесты».

В последнее время нет доказательств, что Григорий Родченков, и что именно он выступает с обвинениями. Никаких гарантий, что он перед зрителями ВВС тоже нет. От старого Григория Михайловича осталась только клетчатая рубашка – почти на всех фото он предстает именно в такой форме одежды. То есть получается, что жесты Родченков изменил, а любовь к отдельным элементам одежды – нет. Но, видимо, именно эта деталь хоть немного может примерить зрителей мыслью, что перед ними тот самый беглый глава лаборатории.

По содержанию в интервью нет ничего нового. Все те же обвинения в создании допинговой системы, хотя и все с более фантасмагорическими подробностями. Многие из них наверняка содержатся в книге Родченкова. Она выходит в четверг, 30 июля, и все последние интервью доктора приурочены как раз к этому событию.

В то же время странно, что книга с «разоблачениями» СССР и России в масштабном употреблении допинга выходит именно сейчас, когда нет никаких событий. Обычно такие информационные атаки проходят накануне важных решений, например, по отстранению России от Олимпиад. Так что логичнее было бы увидеть выпуск книги Родченкова осенью, когда Спортивный арбитражный суд будет рассматривать дело «ВАДА против России».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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