Дело Сергея Фургала обрастет свидетелями

Проскочившая в СМИ информация о том, что Следственный комитет России проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к новым преступлениям не лишена оснований.

- Во время очных ставок с Фургалом в московском следственном изоляторе его подельники (один из них деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, который с прошлого года находится в СИЗО Лефортово под арестом по подозрению в двух убийствах, - прим. Ред.) сообщают новые подробности о событиях, которые происходили в 2003-2004 годах, - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

Речь идет об акциях устрашения конкурентов Фургала, которые еще до него собирали лом черных и цветных металлов на территории Хабаровского края и Амурской области. Далеко не все они закончились убийствами. Во многих случаях бизнесменов, сотрудников милиции и свидетелей преступлений запугивали или подкупали члены "тимофеевской" преступной группировки, которые и ранее пытались взять под контроль этот бизнес. "Локомотивом" в этом деле стал Фургал.

- Пока Фургалу вменяется два убийства и одно покушение, - заявили в СК России.

Однако, не исключено, что уже сейчас подельники могут попытаться переложить ответственность экс-губернатора на ряд других преступлений, которые они совершили в регионе. Причастность Фургала к убийству одного их предпринимателей проверялась местной прокуратурой 16 лет назад, но ему удалось замять эти дела благодаря своим связям.

- Следствию стало известно, что после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе расследования в качестве подозреваемых задерживались Сергей Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к убийству предпринимателя. Однако, спустя двое суток после задержания они оба были отпущены на свободу. Уголовное преследование в отношении них было прекращено, - сообщила подробности следствия официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Представитель ведомства отметила, что тогда к такому решению силовики региона пришли из-за "отсутствия достаточных доказательств".

- Вместе с тем, следствию известно, что уже в то время Фургал, являясь крупным предпринимателем и депутатом, имел возможность оказывать серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции в регионе. Те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка, - подчеркнула Петренко.

По данным источников "Комсомолки", в деле Фургала могут появиться новые фигуранты, которые в 2004 году давили на свидетелей по делу и сотрудников правоохранительных органов, которые совершали ошибки, и даже не внесли информацию об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова в официальные базы учета.

- Это громкое уголовное дело приведет к отставкам среди коррумпированных силовиков Хабаровского края и Амурской области, - сообщили "КП" в правоохранительных органах.

Напомним, Сергей Фургал занял должность губернатора Хабаровского края два года назад уже довольно состоятельным человеком. В 90-х годах он активно ввозил в Россию китайский ширпотреб, а потом занимался торговлей лесом. Он же контролировал в регионе скупки чермета. Этот бизнес не помешал ему с 2007 по 2018 год быть депутатом Госдумы и пойти на выборы. Все свои убийства он планировал и осуществлял руками "братков", которые состояли в "тимофеевской" преступной группировке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791587" frameborder="0"></iframe> Следствие устанавливает обстоятельства совершения преступлений, инкриминируемых Сергею Фургалу.

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