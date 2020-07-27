В Москве предотвратили крупный теракт

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России и Следственным комитетом России пресекли деятельность члена террористической организации, который планировал совершить террористический акт в Москве. Преступник был вооружен автоматическим оружием и гранатами. С этим арсеналом он собирался устроить теракт одном из мест массового скопления людей в Москве.

О подготовке теракта спецслужбам сообщил родной брат ликвидированного бандита (он задержан в Подмосковье). Молодой человек рассказал, что его родственник дал клятву террористам, которые поручили ему совершить теракт. Уже после такой проверки его пригласили в Сирийскую Арабскую Республику для участия в запрещенной в России международной террористической организации.

- В ходе работы сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов в районе заброшенных гаражей, расположенных в Химках, был выявлен подозрительный неустановленный мужчина, который при попытке задержания и проверки открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован, - сообщили в ФСБ России.

Бандит оказался уроженцем одной из стран Центральной Азии. Он снимал в Москве квартиру, а оружие хранил в арендованном в Химках гараже. При себе у него оказался автомат Калашникова 74-У, к которому было 90 патронов, а еще 2 оборонительные гранаты Ф-1 и наступательная граната РГД-5.

При себе у террориста оказались автомат, магазины с патронами и гранаты.Фото: кадр с оперативного видео

- При обыске в арендованной квартире в Москве следователи нашли вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами МТО в Сирии и готовил массовый расстрел граждан, - отметили в ФСБ России.

В настоящее время оперативники ведут розыск возможных соучастников предотвращенного преступления.