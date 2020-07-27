Мухлюющим с налогами готовят новую уголовную статью

В российском законодательстве может появиться новая уголовная статья – «Налоговое мошенничество». Ее разрабатывают налоговики совместно с Генпрокуратурой, МВД и Следственным комитетом.

- Пока еще идут консультации по этому поводу, так что говорить что-то конкретное рано, - предупреждает заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко.

Тем не менее, по ее словам, необходимость в новой статье есть. На самом деле статей, которые описывают махинации с налогами, в Уголовном кодексе и так несколько – целых 4. В этом-то и проблема.

- На практике мы сталкиваемся с тем, что одни и те же действия могут быть квалифицированы по-разному: или по статье «Мошенничество» или по статье «Уклонение от уплаты налогов», - отметила Леоненко.

А когда закон допускает двойственность трактовок, ничем хорошим это, как правило, не заканчивается.

По данным СК, бюджет страны ежегодно недополучает 58 млрд рублей налогов, которые уводят в тень преступным путем.

- Но это лишь то, что удалось доказать. Нет смысла гадать, сколько было на самом деле. Да и что считать налоговым преступлением: увод выручки в офшор - это преступление или не очень? – рассуждает доктор экономических наук Никита Кричевский. – Бьюсь об заклад, что в следующем году общая сумма налоговых поступлений будет больше.

Чаще всего не делятся с государством в строительстве и торговли.

ЗА

- Предложение добавить в Уголовный кодекс статью о мошенничество в сфере налогов очень важно для предпринимателей. Такая статья подтвердила бы те гарантии, которые есть у бизнеса, - прокомментировала «КП» инициативу силовиков руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. – Так, в России действует запрет отправлять предпринимателей под стражу на время расследования уголовного дела. Статистика говорит, что, когда бизнесмен сидит в СИЗО, его дело приходит в упадок. А это уже не просто проблема одного предпринимателя, это значит, что без работы останутся его сотрудники. При этом, если действия предпринимателя квалифицируют по статье мошенничество, его можно на законных основаниях отправить под стражу. Новая статья уберет неопределенность с квалификацией налоговых преступлений и даст бизнесменам гарантии, что они не отправятся в СИЗО. Люди будут знать, что их не посадят, пока идет следствие.

ПРОТИВ

- На мой взгляд, новая статья не нужна. Есть статья «Мошенничество», в которой все расписано. У нас Уголовный кодекс вообще довольно хорошо разработан, есть все необходимые пояснения Верховного суда, - сказал «Комсомольской правде» адвокат Игорь Скрипка. – Текста законопроекта пока нет, поэтому говорить что-то конкретное сложно. Но могу предположить, почему у правоохранительных органов возникла идея новой статьи. Если действия предпринимателя квалифицируют как уклонение от уплаты налогов, он может заплатить все, что с него требуют, - и на этом все. Уголовное дело не заводят, а если оно было, его прекращают. В случае же с мошенничеством компенсация недоплаченных налогов не избавит от ответственности.