Владимир Путин оставил Михаила Дегтярева без оценки

В Кремле внимательно следят за работой врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, но считают, что оценивать результаты его работы пока рано.

- Пока преждевременно, по результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно, - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Он активно работает, знакомится с ситуацией, делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что он делает это весьма энергично.

Журналисты поинтересовались - как часто Владимир Путин общается с Дегтяревым и планируются ли у них встречи в ближайшее время? Спикер Кремля ответил, что такого общения пока не было, а с отчетом к главе государства нового главу Хабаровского края ждут через месяц после назначения.

- Дегтярев регулярно общается с федеральными властями в Москве - с ведомствами и профильными министерствами. Поэтому он, конечно, с Москвой на активной связи, - ответил Песков. - Безусловно, президент Путин самым внимательным образом наблюдает за этим.

Пресс-секретарь президента дал оценку и ситуации в регионе, где митинги после назначения Дегтярева продолжились, но уже не с прежним размахом.

- Ситуация скорее успокаивается, - сказал Песков. - Мы, конечно, ориентируемся на официальные цифры, которые давала мэрия и органы ГУВД, но в то же время мы видели и другие цифры, которые фигурировали в городе. Важно здесь то, что врио губернатора слушает людей и, безусловно, учитывает все пожелания, которые ему высказываются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791770" frameborder="0"></iframe> Новый губернатор Хабаровского края - Михаил Дегтярев.Стал депутатом в 32 года, предлагал запретить доллары. собирался в космос. Рассказываем, чем знаменит врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

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