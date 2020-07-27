Цена на золото обновила рекорд: Как на этом заработать

Золото бьет рекорды. В понедельник на бирже одна тройская унция этого металла (31,1 грамма) стоила больше 1940 долларов. Это рекорд за всю историю. Прошлое достижение было осенью 2011 года. Тогда золото стоило 1910 долларов, но потом стало дешеветь. Что происходит сейчас?

Во-первых, в период кризиса золото всегда растет в цене. Оно считается защитным инструментом. При любой непонятной ситуации в экономике, инвесторы предпочитают спасать свои деньги в этом проверенном временем инструменте. Но есть и другая причина.

- Развитые страны впрыскивают в мировую финансовую систему очень много денег. И если триллионами бросать их в топку кризиса, валюты обесцениваются. Поэтому золото снова стало мерилом стоимости, в глазах инвесторов оно возвращает функцию сохранения капитала, - говорит Михаил Королюк, макроэкономист, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид».

Действительно, если дополнительные доллары и евро можно напечатать почти в любом количестве, то объемы золота в мире ограничены. Инвесторы боятся, что огромные вливания денежных средств в могут привести к резкому росту инфляции. Например, с нынешних 1 - 2% до 4 - 5% в развитых странах. Поэтому золото может спасти капиталы не только от падения на биржах, но и от постепенного обесценивания из-за инфляции, считают инвесторы.

- У США огромный долг, который продолжает расти. По сути, у них сейчас есть такой выбор. Либо повышать налоги, либо сокращать расходы, либо повышать инфляцию. Повышать налоги в кризис не будут. Сокращать расходы – тоже. Остается последний вариант. Тем более что в 70-е годы Америка уже применяла подобный прием. С помощью высокой инфляции им удалось снизить долговое бремя, - говорит Михаил Королюк.

По мнению эксперта, в ближайшее время цена на золото превысит $2000 за унцию. А в перспективе 1 – 2 лет может достичь диапазона в $2500 – 3000. Но, как и при любом прогнозе на финансовом рынке, гарантировать такой исход никто не может. Стоимость любых активов зависит от поведения миллионов инвесторов. А на их настроения влияют десятки и сотни разных факторов.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Как вложиться в золото?

Для частных инвесторов есть несколько основных способов. Начиная от консервативных (купить слиток или монету) и заканчивая продвинутыми (акции золотодобывающих компаний и паи фондов, инвестирующих в золото). Физические способы неудобны тем, что при покупке придется платить НДС (20%). При продаже он не вернется. И это съедает всю возможную прибыль от операции.

Проще и дешевле всего покупать золото через брокера. Для этого нужно открыть обычный брокерский счет в любом крупном банке. И купить либо акции золотодобывающих компаний, либо паи фондов. Комиссия составляет 0,1 - 0,2% от суммы сделки. Физически золото вы не получите, но сможете получить прибыль при росте котировок и продать его без лишних сложностей, буквально за несколько секунд.

А чтобы получить дополнительную выгоду, золото лучше покупать через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Тогда можно будет вернуть с вложенных денег подоходный налог - 13% от вложенной суммы. Тем не менее вкладывать все свободные деньги в золото не нужно. Как и любой биржевой актив, оно может как расти, так и падать в цене (см. графику).

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