МИД Германии отказался возвращать Россию в G7 из-за Крыма и Донбасса. А нужна ли нам «восьмерка»?

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в беседе с газетой Rheinische Post неожиданно раскритиковал главных партнёров ФРГ на Западе и Востоке — как США, так и Россию.

— С Соединёнными Штатами теперь не так комфортно, — именно эту фразу журналисты вынесли в заголовок опубликованного интервью.

Что касается России, то здесь Хайко Маас выразил скепсис относительно идеи президента США Дональда Трампа вернуть Москву в G7.

— Причиной исключения России стали аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока у нас нет продвижения по данным вопросам, возможностей для возвращения в «семёрку» я не вижу.

Впрочем, подобное мнение разделяют далеко не все — например, депутат Бундестага Штефан Койтер от партии «Альтернатива для Германии» уверен, что, наоборот, нужно расширять диалог с Москвой:

— На мой взгляд, мир и свобода в Европе могут быть достигнуты только вместе с Россией. Совершенно иллюзорно полагать, будто Крым возвратится в состав Украины вопреки воле большинства его жителей. – заявил депутат в разговоре с «КП».

При этом и сам Маас в том же интервью не отрицает важности диалога с восточным соседом: «Россия нужна для решения конфликтов в Сирии, Ливии и Украине», — полагает министр.

ЧТО ТАКОЕ G7?

«Большая семерка» (так данную структуру называют по-русски; в оригинале же G7 значит «Группа семи») — объединение самых развитых государств Земли. Создано в середине 1970-х, состоит из США, Британии, Италии, Франции, ФРГ, Канады и Японии. Впрочем, исполнительных органов, переходящего председательства и других атрибутов международной организации у G7 нет: это скорее неформальный клуб по интересам, хотя и очень влиятельный.

КАК ТУДА ВОШЛА РОССИЯ?

Москва в этот междусобойчик сильных и богатых поэтапно вступила в 1991-94 годах. По мнению одних экспертов — потому, что без G7 в принципе ни один глобальный вопрос не решить. А по мнению других, то был просто реверанс Запада в адрес молодой российской демократии, чтобы усилить с помощью международной поддержки тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина, столкнувшегося с сильной внутренней оппозицией. В общем, «семёрка» превратилась в «восьмёрку».

КАК РОССИЯ ОТТУДА ВЫШЛА?

После событий 2014 года Запад ввёл против Москвы санкции, включая изгнание из «восьмёрки». Правда, после прихода в Белый дом Трампа ситуация несколько изменилась, недавно президент США пригласил Россию некий гибридный формат под названием G11: все мировые игроки за исключением Китая, c которым Штаты сейчас ведут экономическую войну. Однако дальнейшего развития эта идея Трампа не получила.

Нужно ли нам возвращаться в G7 и на каких условиях? За 45 лет с момента основания «семёрки» ситуация в мире сильно изменилась, появились новые центры силы — Китай, Индия, Турция… По многим экономическим показателям эти государства не отстают от Запада, так что, по мнению ряда экспертов, G7 уже не отвечает изначальной задаче «собрать за одним столом самые развитые страны, дабы решать судьбы мира».

Чем Россия и пользуется — развивает альтернативные форматы: БРИКС, ШОС, АТЭС или G20 с участием новых индустриальных лидеров.

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