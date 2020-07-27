"Эпидемия стала вызовом всей системе": В Минпросвещения подвели итоги коронавирусного ЕГЭ

Сегодня стали известны предварительные результаты ЕГЭ по основным предметам. Предварительные – потому что пока баллы подсчитаны без учета резервных дней, которые предназначены для школьников, пропустивших основную волну экзаменов по болезни. И оказалось, что несмотря на все опасения, пандемия не помешала выпускникам успешно сдать экзамены:

- Эпидемия коронавируса стала вызовом системе школьного образования во всем мире, - сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. – Но наша система справилась с этим вызовом, и в первую очередь, это заслуга учителей. ЕГЭ прошел объективно, никаких утечек в экзаменационных материалах не было. Не выявлено и серьезных провалов в результатах обучения детей, сдававших в этом году ЕГЭ. И все опасения по поводу срыва подготовки детей к ЕГЭ не подтвердились.

По некоторым предметам средние баллы оказались даже выше прошлогодних (см. табличку). Конечно, отчасти это заслуга нового порядка проведения ЕГЭ – в этом году экзамены оставили только для тех школьников, кто планирует поступать в вуз. И в целом выпускникам рекомендовали сократить число предметов по выбору до необходимого минимума для поступления. Поэтому многие ученики, кто не был абсолютно уверен в своих силах, просто отказались от сдачи ЕГЭ по «лишним» предметам. Однако, даже с учетом этого кампанию по сдаче ЕГЭ -2020 можно считать вполне удавшейся. Даже попыток жульничества было совсем немного:

- В экзаменационной кампании этого года приняло участие более 713 тысяч человек, из которых 620 тысяч – это выпускники текущего года, - рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. – Из них всего 850 человек были удалены за использование мобильных телефонов и шпаргалок.

Не испортил коронавирус и жизнь и организаторам экзаменов, несмотря на то что сроки ЕГЭ дважды переносились. Такая перестраховка оказалась вполне оправданной – вспышек заболевания нет ни среди выпускников, ни среди учителей, работающих в пунктах проведения экзамена. Ну а с нового учебного года школьная жизнь и вовсе вернется в привычное русло:

- Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам открыть школы 1 сентября и провести линейки, - считает Сергей Кравцов. - Все требования Роспотребнадзора и наработанный за время проведения ЕГЭ опыт будут учтены при организации обучения в школах, чтобы максимально обезопасить наших детей и учителей. Хочу подчеркнуть – мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения. Мы не планируем вводить дистанционное обучение. Дистанционную форму мы рассматриваем только как дополнение к традиционным занятиям, которое может предоставить новые возможности для учителей и учащихся.