Росстат: Более трети российских компаний работают в убыток

В принципе, многие понимают, что дела в экономике идут тяжело, но свежие данные, которые представил Росстат, ошеломляют. По итогам первых пяти месяцев более трети отечественных предприятий (36%) работают в убыток. А общая прибыль по сравнению с первыми 5 месяцами прошлого года упала более чем в 2 раза (в оценке не участвовали предприятия малого бизнеса, банки, страховые компании и госпредприятия). Сильнее всего рухнули добыча полезных ископаемых, обработка и торговля.

В чем причины такого падения, долго ли продержатся предприятия, и не ожидает нас в скором времени волна ликвидаций некогда успешных компаний и, как следствие, массовая безработица.

- Причина такого положения одна — пандемия, - ответил «КП» член президиума «ОПОРы России» Юрий Савелов. - Конец марта и весь апрель многие предприятия не работали и только в мае начали входить в ритм. Падение в нефтяной отрасли вызвано мировым снижением спроса на углеводороды и соглашением о сокращении добычи нефти — что тоже стало следствием влияния коронавируса на экономику. Но ситуация вовсе не так плачевна. И если не будет второй волны эпидемии, то к концу года у бизнеса будут показатели, соизмеримые с декабрем 2019-го.

По словам Савелова, определяющими для многих видов бизнеса являются последние месяцы года.

- За ноябрь-декабрь в торговых компаниях делается чуть ли не годовая выручка, - говорит Савелов. - Сейчас идет заключение контрактов, наполнение складов.

По мнению нашего собеседника, повального закрытия предприятий и сворачивания деловой активности не будет. Главная причина такого оптимизма — сама природа предпринимательства.

- Мы часто говорим, что сложно вести бизнес - это так, но вместе с тем, еще сложнее потерять бизнес, - говорит Савелов. - Если предприниматель будет вынужден закрыть туристическую компанию, он откроет бизнес в другой сфере, которая дает прибыль. Это в природе бизнесмена. Ты уволишь людей, сменишь профиль, но бизнес останется. Предприниматель сделает все, чтобы не закрыть бизнес. И экстремальные условия его, как правило, не убивают, а стимулируют к поиску новых решений. Вот посмотрите на гостиницы — вроде бы есть объективные трудности, но что-то не вижу я массовых объявлений о закрытии. В августе будет обновление реестра юридических лиц, тогда можно будет оценить, сворачивается деловая активность в стране или нет.

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